El balón vuelve a rodar en Mérida

Tras dos días de pruebas médicas, el Mérida completó este miércoles su primera sesión de trabajo, que fue abierta a medios de comunicación y afición. El nuevo técnico emeritense, Fran Beltrán, indicó que desde el primer momento lo que está haciendo es “trabajar mucho, con las cosas claras desde el primer día para construir una identidad que pronto espero que impacte y genere buenas vibraciones en la afición”.

Tanto es así que llegó a reconocer que “no conozco el término ‘toma de contacto’, desde el primer día vamos a trabajar, tenemos muy claro lo que queremos, la capacidad de los jugadores que tenemos y el perfil de los que quedan por venir. Por tanto, no hay tiempo que perder”. Aunque ya hizo un esbozo en su presentación de cómo sería el comportamiento de su equipo, recalcó que “competimos en una liga que es dura, en la que no siempre puedes imponer tu ritmo y tu forma de jugar. Nuestra intención es ser muy agresivo, buscar a los equipos en campo contrario y ser protagonistas con balón”. En relación con los jugadores que faltan por llegar, Beltrán no quiso dar ninguna pista de lo que está buscando el club porque “estamos casi 35 equipos luchando por una misma bolsa de jugadores, la dirección deportiva trabaja mucho y yo me centro con los jugadores que tengo”.

Beltrán atiende a los medios. / AD Mérida

Entusiasmo de capitán

Por su parte, el primer capitán, Pipe, reconocía que “es todo nuevo, pero eso me motiva mucho. Los que seguimos sabemos cuál es el camino y vamos a guiar a todos por ese camino que queremos”. Al lateral no le gusta ejercer su rol:“como capitán, me gusta mucho que me pregunten, ayudarles para que todos se sientan bien, para que podamos hacer una familia y esto vaya bien”. Entendía que “el míster ahora tiene que darnos su idea futbolística y también como equipo fuera del terreno”. De cara a esta temporada que ahora comienza, “la idea es dar un pasito más que el año pasado. El míster ha venido con una energía renovada, que eso también es bueno para seguir en esta dinámica que lleva el club en estos últimos años”.

Uno de los nuevos, Javi Lancho, también quiso destacar “el ambiente familiar que hay aquí, el pedazo de estadio que tiene esta ciudad, a la gente lo que le gusta el fútbol y el club me ha demostrado que tiene una profesionalidad y unas ganas de seguir creciendo que son increíbles”. No se pone objetivos clasificatorios, “nuestro objetivo es seguir haciendo crecer a este club, de momento no tenemos un objetivo claro”. A nivel individual “espero jugar y que el entrenador tenga la confianza en mí y sumar lo máximo posible”.

