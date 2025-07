El casposo anuncio de la selección de rugby: "Te la desempotramos y te la empotramos... la nevera"

El pasado 11 de julio se hizo pública la firma del patrocinio de la marca de electrodomésticos Worten con la Real Federación Española de Rugby. Un acuerdo que cuya firma se produjo en el Hotel Vincci Soho de Madrid, con la participación de Juan Carlos Martín Sánchez, presidente de la Real Federación Española de Rugby, y Gonçalo Carvalho, Country Head de Worten España.

Un anuncio provocador

Este miércoles la marca ha lanzado un anuncio protagonizado por cuatro de los jugadores de la selección española de rugby 7, actuales subcampeones del mundo de la disciplina. En el mismo aparecen los jugadores Juan Ramos, Edu López, Jeremy Trevithick y Josep Serres, que cargan con una nevera que suben por una escalera y cambian a una clienta que vive en un quinto sin ascensor. Unas imágenes que van acompañadas por una voz en off masculino con cierto tono sugerente y el siguiente mensaje: "Con este equipo te lo ponemos fácil. Te llevamos esta nevera de 100 kilos a un quinto sin ascensor. Sí, parece fácil, pero no lo es. Además, nos hacemos casos de la instalación. Te la desempotramos y te la empotramos... la nevera nueva. Qué fácil parece. Esta nos la llevamos. La usada, claro. Y si no te satisfacemos, nos lo dices y en menos de cien días te damos lo tuyo...".

La agencia de publicidad de la marca ha apostado por una estrategia arriesgada, la de la sexualización de los jugadores, algo que no es ajeno a quienes conocen al equipo. La estrategia de comunicación de la Federación en las redes sociales en las últimas temporadas con la selección masculina de 7 ha apostado por frivolizar sus contenidos en plataformas como Tik Tok, donde han salido imágenes de los jugadores en el vestuario, bailando y fuera de la competición. Una estrategia exitosa para la RFER que ha disparado el número de seguidores de las cuentas de la Federación y que, además, ha operado un efecto llamativo. Mientras en el resto de selecciones y redes el ratio de seguidores y seguidoras es de 70% de hombres y 30% de mujeres, en la de 7 se ha llegado a un 50% de hombres y de mujeres.

Casposa, chusca, insultante

El anuncio ha despertado muchas reacciones en las redes sociales, donde hay usuarios que la han calificado de "casposa", "chusca", "insultante" o "de pésimo gusto". Otros han advertido que "esta campaña habría sido imposible de rodar siendo protagonizada por la selección femenina". Hay quien encuentra "intolerable la cosificación de los jugadores", otras hablan de "la sexualización del equipo" y en general se señala "la falta de elegancia de la agencia de publicidad" de la marca. También hay entiende que "la Federación no puede permitir esta imagen de sus jugadores por más que el rugby haya ganado visibilidad con esta campaña". La marca ha conseguido estar en boca de todos, que es, en el fondo, el propósito último de la campaña en la que la agencia ha elegido voluntariamente este humor poco elegante.