«El Badajoz es el favorito, pero ya lo era el año pasado y acabó quinto»

El lunes volverá a rodar la pelota en el Vicente Sanz de Don Benito. Lo hará con ilusiones renovadas en una escuadra que ha vivido instalada en una montaña rusa las últimas temporadas con ascenso y descenso de manera consecutiva. Ahora, bajo la tutela de José Carlos Prieto ‘Canica’ en el banquillo, y con la batuta en los despachos de Jorge Mendoza como director deportivo, el conjunto rojiblanco afronta una nueva e ilusionante temporada. Mendoza, en lo particular, está ante su gran reto profesional, y encima en casa.

¿Es presión añadida jugar en casa?

Es presión añadida. Mucha gente pedía mi nombre y esa pequeña presión siempre está ahí, pero confío en mí.

En lo personal, ¿es un reto bastante ilusionante, no?

Mucho. El estar en casa con la familia, amigos y el club de la ciudad... ¿a quién no le gustaría? Este trabajo me llena mucho, pero tengo también el nerviosismo por hacer las cosas bien.

Ahora, nuevo proyecto. ¿Cuál es el objetivo del Don Benito para esta temporada?

Ponemos al Badajoz como gran favorito por el club que es, presupuesto, etc. Pero también lo poníamos esta temporada que ha terminado y quedó quinto metiéndose en las últimas jornadas. El objetivo que me marco y que se marca el club es el ascenso. Si el objetivo es entrar en play-off, si conseguimos el ascenso a través de ahí, también vale. Pero no nos equivoquemos, muchos equipos vamos a luchar por lo mismo y ahí meto a Jaraíz, Azuaga, Llerenense, Villanovense, Moralo, etc.

¿Habrá más igualdad que en otros años?

No solo los equipos que pensemos que van a estar arriba, sino cuando vayas a otros campos como el del Pueblonuevo o el Cabeza del Buey.Los entrenadores cada vez están más y mejor preparados, y es muy difícil sumar en cualquier lado.

Sobre los fichajes, han anunciado nombres como Higor Rocha, Javi Mancha, Kellyan, César Llera o Carlos López, ¿qué opinión tienes sobre las incorporaciones?

Son jugadores que buscamos para ascender. O bien han pisado la Segunda Federación o vienen de equipos potentes de Tercera. Al final son los jugadores que estoy buscando: todos que sean de ese perfil y que hayan vivido lo que buscamos, esa experiencia que nos ayude.

En la portería ha apostado por dos titulares como Kellyan García y César Llera.

En la portería no me la juego y me gusta tener dos buenos porteros. Algunas veces los representantes te ofrecen un segundo portero sub-23. Yo busco dos titulares porque la temporada es muy larga y no te la puedes jugar con un chaval que sale de juveniles.

No tiene prisa por cerrar la plantilla, ¿no?

En estas dos o tres semanas me gustaría tener la plantilla completa, pero un equipo de Tercera que quiere estar arriba tiene que tener paciencia, porque sé que hay muchos jugadores que quieren jugar en Segunda Federación y no caben todos, así que hay que esperar.

Ahí es cuando llega con la caña para pescar.

Así es. Jugadores que llamé al principio y que querían buscar o mantener la Segunda Federación, al final si no encuentran lo que buscan hay que estar preparados para traerlos.

Y sobre el eterno rival, el Villanovense, ¿dónde le ves?

Ya conocemos a Richi Tapia. Sus equipos siempre son muy competitivos, lo hemos visto este año en el Santa Amalia. Nadie pensaba que podían llegar a hacer el año que acabaron haciendo. Richi trabaja muy bien los equipos y el Villanovense será un equipo como son los de Richi: que al final buscan tener la eficacia arriba y dominar su propio área. Será un equipo que va a dar mucha guerra, de eso no me cabe ninguna duda.