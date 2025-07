David García Zurita, a la final de 400 metros con mejor marca personal

David García Zurita estará este sábado en la final de los 400 metros lisos del Campeonato de Europa sub-23. Lo hará, además, tras haber conseguido su mejor marca personal al parar el crono en 45,46 segundos, un tiempo que le sirvió para ser segundo en su semifinal. La final se disputará a las 18.15 horas y en ella, además del pacense, habrá otros dos atletas españoles, Gerson Pozo (45,91 segundos) y Markel Fernández (46,22).

«Lo que me depare la final me da igual ahora», decía aún con signos de cansancio el deportista del Club Atletismo Badajoz. «Estoy muy feliz, muy contento», añadía García Zurita. «Es una marca personal que mucha gente dirá que si me la esperaba y la verdad es que sí me la esperaba. Los entrenos estaban yendo muy bien pero no conseguía salir esa marca. He hecho muy buen año de entrenos, tanto en invierno, aunque no ha sido el mejor, como ahora, y creo que el verano por fin está dando sus frutos. La recompensa de muchos años».

Esos 45,46 segundos son la mejor marca de un español en un Europeo sub-23 y convierten al pacense en el segundo mejor español sub-23 de todos los tiempos, además de ser el líder del año en España en una distancia que de momento ya le ha llevado a unos Juegos Olímpicos, los de París, como parte del relevo de 4x400.

En sus declaraciones al canal oficial de la Federación Española de Atletismo David García Zurita se acordó de su entrenador, Luis Carretero. «Siempre sabe el punto exacto para cuando hay que hacerlo», apuntó eufórico el extremeño, que este sábado peleará por las medallas.

