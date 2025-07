David García Zurita se queda al borde del podio europeo

David García Zurita se tuvo que conformar con el cuarto puesto en el Campeonato de Europa sub-23 de atletismo, que se disputa en Bergen (Noruega). El velocista pacense concluyó en el cuarto puesto en la prueba de 400 metros lisos, resultándole insuficiente para subir al podio firmar por tercera vez consecutiva su mejor marca personal, esta vez 45 segundos y 43 centésimas.

El extremeño se vio superado en la meta por el neerlandés Jonas Phijffers (44.82), el polaco Maksymilian Szwed (45.28) y el británico Brodie Young (45.34). España se quedó sin medalla pese a colocar a sus tres especialistas en la carrera decisiva, ya que además de García Zurita también compitieron Markel Fernández (sexto con 46.02) y Gerson Pozo (octavo con 46.53).

Lo mejor es que García Zurita demostró el enorme futuro que tiene por delante porque era el más joven de los ocho finalistas. Nació en el 2005, luchando contra rivales del 2003 -como el vencedor- y el 2004. En próximas ediciones tendrá la posibilidad de sacarse la espina de este sábado.

Cada vez mejor

Los datos avalan su hazaña: en las tres carreras que ha disputado en Noruega ha superado la mejor marca con la que llegó. En la primera eliminatoria firmó un 45.77, mientras que en la semifinal del viernes lo mejoró hasta un 45.46, preludio del 45.43 de la final.

Ese registro es el noveno más destacado en la historia del atletismo español y segundo mejor en categoría sub-23. «Sería injusto ser egoísta conmigo. He hecho tres marcas personales y las fuerzas ya no daban para más, pero soy muy competitivo y lo he dejado todo en la pista. El cuarto puesto es agridulce, pero lo valoraré en un futuro», comentó.

Hay revancha. Los españoles son los grandes favoritos para hacerse este domingo con el oro en el relevo 4x400, la prueba que cerrará la cita. García Zurita, Merkel Fernández y Gerson Pozo están seleccionados junto a Asabu Pines, Sergio Plata y Ángel González.