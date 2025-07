«Hay recortes en el presupuesto del Cáceres, pero no por eso debemos ser menos ambiciosos»

¿Cómo se siente ante este reto?

Contento y muy agradecido por la oportunidad porque era algo que me apetecía y para lo que me veo preparado. No sabes cuándo puede llegar y si es el momento perfecto o no, pero ha sido este y estoy con muchas ganas.

¿Cómo le ha ido en México con el equipo de Chihuahua?

Vengo encantado con la experiencia. Lo que fui a buscar fue lo que encontré y lo que me habían prometido. Fue corto porque consistía en ayudar la organización del club para la pretemporada de la sección masculina y fue lo que hice, al frente del equipo en pretemporada, algún torneo amistoso que hubo y el inicio de liga. Cuando se incorporó el entrenador principal que venía de acabar la temporada con la sección femenina ya me vine.

Su nombramiento en el Cáceres le pilla allí...

Fue un curioso con el cambio horario. Yo sabía que había una reunión importante para confirmarlo todo en Cáceres y me pilló dormido con las ocho horas de diferencia. Cuando me desperté y encendí el móvil vi un aluvión de llamadas perdidas y mensajes y fue inesperado porque no sabía que iban a anunciarlo tan pronto.

¿Le molesta que le pregunte por el objetivo del equipo?

No. Es importante que marquemos objetivos y que tengamos las cosas claras. Creo que venimos de un año muy bueno siendo campeones de grupo y ganándonos el derecho a jugar la final. Ahora la idea es la misma: el equipo quiere volver a estar arriba, pelear por primeros puestos. No voy a hablar de obligación o de que tenemos que ascender o de meternos en una presión excesiva. No, pero también es una realidad. Somos el Cáceres y creo que queremos volver a estar ahí. Y escondernos no sería lógico. Luego también hay que ver el contexto de la liga, de los equipos que se formen, y que nosotros terminemos confeccionando nuestra plantilla.

Parece claro que hay menos dinero para fichar…

Algo recortamos, sí, pero eso no quiere decir que tengamos que ser menos ambiciosos. Estamos intentando que el recorte se distribuya de otra manera y gastar de la mejor manera posible para aspirar a estar arriba.

Se ha apostado mucho por jugadores que han destacado en la antigua Liga EBA y más jóvenes que pasada temporada…

Va a ser un equipo totalmente distinto, sí. No vamos a tener la edad y la experiencia, sino jugadores más jóvenes, más apuestas, con un perfil atlético, guerrero y buenos físicos. Hemos visto que lo que demanda la Segunda FEB, que es muy dura.

Jacinto Carbajal. / Jorge Valiente

¿Entonces la filosofía de la plantilla de la pasada temporada no era la adecuada?

Sería ventajista hablarlo ahora. Cualquier entrenador hubiese firmado tener a los jugadores que tuvimos el año pasado. Dani Rodríguez, Óscar Alvarado, Fer Sierra y Edu Gatell, solo por mencionar a unos cuantos, eran un lujo. Este año, por circunstancias, no se puede aspirar a ese tipo de jugadores y vamos a otra línea totalmente distinta. Pero la decisión no ha sido porque aquello no funcionó.

Entonces es porque no se les puede pagar…

Es complicado. Una suma de todo. Buscas un poquito más de frescura, de atleticismo, y también económicamente no hemos podido aspirar a ciertas renovaciones.

¿Qué más conclusiones sacó de la pasada temporada como ayudante de Adriá Alonso?

Que cuando hay que estar bien es al final. Es evidente que nosotros no lo conseguimos. Es un trabajo de todos y dimos un bajón en un momento clave, es evidente. Luego están los casos opuestos, como Melilla, que empezó con muchas dudas y derrotas, pero que se fueron rearmando y llegaron a un buen momento a los ‘playoffs’ ascendiendo. Lo que hay que extraer de esto es que hay que ir poco a poco construyendo y que es una liga dura y larga en la que todo se decide al final.

¿Qué tal está trabajando con un director deportivo sin experiencia previa en el puesto como Lorenzo Díaz, al que llegó a tener a sus órdenes como jugador?

Bien. Está escuchando u hacemos un buen tándem. En la experiencia que a él le pueda faltar se está dejando asesorar y creo que yo en ese sentido sí tengo más un poquito más de tablas de lidiar con agentes o de conocimiento de mercado. Nos estamos complementando bien haciendo el trabajo a medias.

Jacinto Carbajal, en el transcurso de la entrevista. / Jorge Valiente

¿El hecho de que usted sea de Cáceres le da un punto a favor o le aporta más presión?

Yo soy un entrenador de casa, pero al final mi trayectoria tampoco es como que le estás dando el equipo a un entrenador hecho en este club. Mi trayectoria es muy larga, sobre todo en baloncesto femenino. He tenido el reto de ascender varias veces, ya no solo en casa. También en sitios como Logroño y Zamora. Y ahora, por circunstancias, me toca hacerlo aquí. Lo veo como una oportunidad, algo muy ilusionante. Es fantasear, pero sería muy bonito subir con el equipo masculino de mi ciudad después de hacerlo con el femenino. Creo que se me va a juzgar igual que al de fuera, no creo que sea diferente.

¿Cree que se ha quitado la etiqueta de entrenador de femenino?

Este va a ser mi cuarto año ya en masculino, tras volver a Cáceres, y mi trayectoria ahí es muy pequeña. El club me abrió las puertas y el proceso ha sido muy natural, dirigiendo primero al filial y luego siendo el principal ayudante del primer equipo los dos últimos años. Mi trayectoria siempre va a estar muy ligada al femenino y es donde he cosechado mis éxitos. Voy a intentar demostrar que puedo lograrlos también en masculino.

Hace unos días Miguel Méndez, el seleccionador nacional femenino, dijo que eran dos deportes diferentes por la diferencia en el físico de los protagonistas…

Es una realidad que hay diferencias, tanto en el trato a los jugadores en el vestuario como en lo que puedas desarrollar. Méndez ponía claro el ejemplo de que en femenino no se puede jugar por encima del aro, pero también que se le saca partido a otras cosas. Es muy agradecido para el entrenador: La jugadora quiere más disciplina y agarrarse más a lo táctico para conseguir las cosas.

¿Qué ideas trae usted?

Primero quiero terminar la plantilla, que nos faltan un par de piezas. Y ahí empezaremos a decidir un poco cómo queremos jugar y cómo queremos defender. No quiero caer en tópicos porque todo el mundo quiere correr en transición, defender duro, anotar rápido. Creo que el equipo lo que tiene que ser es un equipo, que seamos disciplinados, que juguemos bien, que se vea un equipo con trabajo y que pelea.

No hay muchos entrenadores extremeños que hayan subido tres veces a la élite de su deporte…

Para mí es muy importante, algo que hay que valorar porque no es fácil, pero también he aprendido con los años que la memoria deportiva es muy es muy corta y que al final todo se olvida demasiado rápido. Digamos que es algo que no me va a abrir ninguna puerta.

