David García se cuelga el oro con España en el 4x400 del Europeo sub-23

David García Zurita ya tiene su medalla en el Campeonato de Europa sub-23 de atletismo. ¡Y de oro!. El pacense se ha proclamado campeón junto al relevo de 4x400 en una carrera increíble en la que el equipo español estableció un nuevo récord de Europa de la categoría al parar el crono en 3 minutos y 2.02 segundos. Ángel González, Markel Fernández y Gerson Pozo fueron los otros integrantes del equipo. También Sergio Plata, que corrió la ronda de clasificación por la mañana para así dar descanso al extremeño.

Envuelto en la bandera de España, al corredor del Club Atletismo Badajoz se le veía muy feliz en las declaraciones al canal oficial de la Real Federación Española de Atletismo. «Me tocó hacer la primera posta», contaba García Zurita. «Después de cuatro carreras, las patas no respondían muy bien. El calentamiento ha sido muy duro para todos, la verdad es que estábamos muy cansados». El extremeño ya había corrido tres carreras en este Europeo: la primera ronda de los 400 metros lisos, las semifinales de esta prueba y también la final, en la que acabó este sábado en cuarta posición, mejorando su marca personal que había establecido un día antes.

«Le dije a Ángel [González] que se lo iba a entregar lo antes posible y lo he hecho lo mejor que podía, no daba para más». David García entregó la posta en tercera posición, por detrás de Francia y Alemania, pero dejó bien colocado a su compañero, que rápidamente se puso a comandar la carrera, una posición que ya no abandonaría el equipo español a pesar de que en la tercera posta, la que hizo Markel Fernández, el corredor francés estuvo a punto de sobrepasarle en la recta de meta. Pero el español volvió a entregar en primer lugar y Gerson Pozo hizo su 400 a un ritmo que el galo ya no fue capaz de aguantar. La segunda posición fue para Francia y la tercera para Alemania.

Fue la undécima medalla para la delegación española, que en esta última jornada del Europeo sumó otras tres preseas de oro con Inés López en disco, María Forero en el 5.000 y Pablo Delgado en triple salto. A ellas hay que sumar otras tres de plata y cuatro más de bronce, que hacen que el balance del combinado español en este Campeonato de Europa sea muy bueno.

