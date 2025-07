«Estoy en el mejor estado de forma que he tenido en mi vida»

Tras un intenso fin de semana en Bergen, que arrancó con emociones encontradas pero terminó de forma inmejorable, David García Zurita repasa en conversación con este medio su paso por el Campeonato de Europa Sub-23. El atleta pacense se quedó a las puertas del bronce en los 400 metros, donde batió su marca personal hasta en tres ocasiones, y coronó su actuación con una histórica medalla de oro en el relevo 4x400 que a su vez supuso un nuevo récord de Europa en categoría Sub-23.

¿Cómo ha sido el regreso a Badajoz tras un fin de semana tan intenso?

Un poco cansado. Las piernas han recibido mucha carga y han sido varios días de tensión y nervios, pero ya tratamos de recuperar lo antes posible.

Haciendo un repaso del intenso fin de semana que ha tenido, la primera parada que fue la prueba individual del 400 metros en la que se quedó a las puertas de la medalla. ¿Cómo transcurrió esa primera jornada?

Iba con un objetivo claro que no era otro que competir. Siempre he sido competitivo en los grandes campeonatos y es lo que mejor se me da. No iba con la intención de meterme entre las medallas porque sabía que la gente que participaba corría mucho, ya que la categoría Sub-23 es casi absoluta y por marca de la temporada era el duodécimo mejor tiempo y por marca personal estaba aún más atrás. Es cierto que había bajado de los 46 segundos por primera vez pero seguía en unas marcas repetitivas entre 46’2 y 46 que me daban algo de esperanzas. En las eliminatorias me encontré muy bien, hice marca personal en una carrera muy dura y terminé ganándola. Eso para mí fue un plus de motivación y confianza, que es lo que me ha hecho sobrevivir en las carreras posteriores. En las semifinales hice 45’4 y empecé a creer que lo podía conseguir. Sabía que el holandés estaba fuera de alcance y que el polaco dependía de cómo fuera la carrera, por lo que mi lucha iba a ser con el corredor británico, que fue el que acabó ganando el bronce. Es cierto que cuando terminó la carrera el sentimiento fue amargo porque ves las medallas muy cerca, pero iba sin expectativas y no puedo reprocharme nada. Hice tres marcas personales y me siento muy satisfecho por ver que el trabajo salió.

Llegó sin expectativas y acabó con sensación de amargura al ver el bronce tan cerca.

El cuarto puesto debería valorarlo con la mentalidad de que he hecho una marca de 45’4, que es la segunda mejor marca en la historia de la categoría Sub-23 y he estado peleando hasta el último metro por el bronce. Es cierto que cuando te ves tan cerca quieres la medalla, pero me conformo con lo realizado.

Después llegaría la prueba de relevos donde el equipo español hizo historia. ¿Cómo se consiguió esa medalla de oro?

Para participar en el relevo íbamos seis corredores, tres que también correrían la prueba individual y otros tres para el 4x400. Inicialmente la idea era que los tres corredores que no participaban en la prueba individual (Ángel González, Sergio Plata y Asabu Pinés) corrieran junto a uno de los restantes, pero nos tocó una semifinal muy dura con Francia, Holanda e Italia y eso nos hizo cambiar la estrategia para meter a Markel Fernández y Gerson Pozo. Yo estaba muy cansado de piernas, tenía ese cuarto puesto en la cabeza y algunas molestias en aductores e isquiotibiales. El equipo logró la clasificación con un gran tiempo. La final fue muy dura para todos. Desde que acabamos las semis se notaba que el grupo estaba cansado. Yo me pasé toda la mañana con los fisios y creo que hemos sobrevivido por el magnífico trato de los servicios médicos, pero cuando compites en equipo el cansancio se va. Personalmente, me dejé el alma y salió bien. Entregué el testigo en primera posición y conseguimos mantener el primer puesto hasta el final. Ser campeones de Europa y conseguir el récord es un broche que quedará para la historia. En Badajoz demostramos que estábamos a un nivel increíble y en el Europeo metimos a tres corredores en la final del 400. Nos queda la duda de saber dónde habríamos dejado el récord de no haber tenido ese cansancio acumulado.

Los integrantes del relevo 4x400 metros con la medalla de oro obtenida / Real Federación Española de Atletismo

Ha comentado que el cansancio aún le pesa y que tuvo molestias que le obligaron a ponerse en manos de los fisioterapeutas en varias ocasiones. ¿Cómo se encuentra actualmente?

Muy cansado. Tenemos el Campeonato de España Absoluto la próxima semana en Tarragona y quiero afrontar estos días con tranquilidad. El trabajo está más que hecho y buscaremos recuperar el cuerpo todo lo posible. Me trataré con los fisios el máximo de veces que pueda y haremos entrenamientos regenerativos pera recuperar de la mejor forma.

Además del Campeonato de España Absoluto que comenta, ¿cuáles son los próximos retos en el horizonte de David García Zurita?

Nunca he sido Campeón de España Absoluto. He sido plata y bronce y me veo muy bien. Voy líder español del año y me gustaría refrendar ese papel que llevo. Creo que estoy en el mejor estado de forma que he tenido en la vida y me gustaría poder conseguir esa medalla. Acabar en podio supondría además asegurar mi plaza en el 4x400 mixto del Mundial Absoluto de Tokio, que se celebra en septiembre. Ese es otro de los objetivos ambiciosos que me marcó esta temporada. El Campeonato de España decidirá muchas cosas y esperemos que salga bien.