Iván Fernández y Emi, el poder que vuelve a la banda derecha del Cacereño

La banda derecha del Cacereño recupera a dos viejos conocidos que llegan con ganas de volver a marcar diferencias. Iván Fernández y Emi fueron los primeros fichajes para el nuevo proyecto en Primera Federación y también son los primeros en pasar por el trámite de la presentación oficial, o «representación», como dijo el director deportivo del club, Francis Bordallo, en referencia a su anterior paso por el decano extremeño. Ambos regresan tras una temporada fuera con la ilusión de repetir, y superar, su buen rendimiento en Segunda Federación, pero ahora en un escenario mucho más exigente.

«Ha sido muy fácil volver», confiesa Iván Fernández (Retamal de Llerena, 14 de febrero de 2000), que ya vistió la elástica verde en las temporadas 22-23 y 23-24 dejando una huella imborrable con sus goles. «No dudé ni un segundo en volver», asegura Emi (Rosario, Argentina, 3 de agosto de 2000), cuyo paso por el CPC fue mucho más breve, apenas la mitad del curso 23-24, suficiente para convencer con su clase al Príncipe Felipe. No son los únicos regresos, también está en esta misma situación Rubén Sanchidrián, un jugador también con influencia en la banda derecha.

«Los traemos de vuelta porque confiamos plenamente en lo que ya demostraron en Segunda Federación, tanto en lo deportivo como en lo humano. Estamos seguros de que volverán a rendir, ahora en una categoría más exigente», explica Bordallo en un acto desarrollado en las oficinas de Albroksa, una de las firmas cacereñas que ha apostado con fuerza por el CPC para esta temporada de estreno en la tercera categoría del fútbol nacional.

«Volver a casa»

«Se me presentó la oportunidad y qué mejor que volver a casa», dice Iván Fernández, que ha jugado la última temporada en Melilla, con quien incluso llegó a marcar al Cacereño en el Príncipe Felipe en un partido donde se impuso el conjunto melillense (0-2). Pero, a pesar de eso, la campaña en el club de la ciudad autónoma no fue buena y de partir con el objetivo de no subir pasó a coquetear con la zona de descenso.

Emi e Iván Fernández durante su presentación en la sede de Albroksa. / JJT

«A pesar de que mi etapa anterior fue breve, noté muchísimo el cariño de la ciudad y del equipo. El ambiente en el vestuario fue algo que llevaba años sin sentir, eso me marcó mucho», señala Emi, que en la 24-25 ha estado jugando en el Rayo Majadahonda, enfrentándose también al que ahora es su equipo.

En lo personal, ninguno se arrepiente del camino recorrido. «Las decisiones se toman y todo pasa por algo. Yo estoy aquí otra vez, y con más ganas que antes», apunta el extremo. Emi lo resume con madurez: «No me equivoqué. Las decisiones se toman por muchos motivos, no siempre futbolísticos. Pero ahora estoy feliz de haber vuelto».

Y si había alguna duda sobre cómo reaccionaría la afición ante su regreso, el recibimiento ha despejado cualquier sombra: «Podría haber habido resquemor por haberme ido, pero me han acogido como la primera vez. Solo puedo dar las gracias», afirma el lateral argentino con emoción.

Rápida integración

Mientras tanto, los entrenamientos ya han empezado a marcar el camino. Ambos jugadores coinciden en destacar la claridad de ideas de Julio Cobos. «Julio siempre ha sido claro en lo que quiere, y eso se agradece», apunta Emi. «A mí no me está pidiendo nada muy diferente a lo que me exigía antes. Eso ayuda a integrarte rápido, tanto si eres nuevo como si vuelves».

Iván Fernández también destaca el ambiente que se respira en el club desde su regreso: «Se nota que todo el mundo está muy enganchado con el equipo, con muchas ganas de seguir creciendo. La ilusión se respira en cada entrenamiento».

Ambos, Emi e Iván Fernández, aportarán su calidad y energía a la banda derecha del CPC, que recupera la magia de tiempos pasados, pero con un extra de emoción por la exigencia de la categoría. El nuevo Cacereño ya está en marcha. Y lo hace tirando de memoria, de sentimiento, y de jugadores que conocen la casa. Porque a veces, volver es solo otra forma de seguir creciendo.

El Cacereño sigue buscando en el mercado un lateral izquierdo sub-23 Un lateral izquierdo y, quizás, también un lateral derecho. Esas son las posiciones que aún debe reforzar el Cacereño con el condicionante de que las únicas fichas que tiene libres son para jugadores sub-23. Son las dos demarcaciones sin doblar, especialmente la izquierda, ya que no hay sustituto para Joserra. Tampoco para Emi en el lado derecho, aunque en este caso está Iván Fernández, que puede jugar tanto de central como de lateral y hacerlo en ambos casos con matrícula de honor. Encontrar esos refuerzos no está siendo fácil, como reconoce el director deportivo del CPC, Francis Bordallo. «Al ser sub-23 seguramente tengamos que esperar un poco para qué sale de los filiales. El lateral izquierdo hay que firmarlo y esperemos que sea lo antes posible para que se incorpore cuanto antes al grupo», añade. El proceso de búsqueda se está alargando también por una cuestión de exigencia. No vale cualquiera, viene a decir Bordallo. «Estamos intentando ser lo más exigentes posible y traer lo mejor posible. A lo mejor ese jugador está haciendo ahora su pretemporada con un filial... Hay que esperar a que los filiales suelten a sus jugadores para ver si podemos optar, porque esa es otra, que podamos optar a ese futbolista», apunta en una clara referencia a la cuestión económica. Lo que está descartado es reforzar otras zonas del campo. «Arriba tenemos los puestos bien cubiertos, hay mucha polivalencia, que es algo bueno y que al míster le gusta mucho».

