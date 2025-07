El Cacereño reinicia su camino en Santa Amalia

Parece que fue hace nada que el ascenso a Primera Federación tras batir al Estepona se estaba celebrando sobre el césped del Príncipe Felipe, pero desde este sábado el balón vuelve a rodar para el Cacereño. Será desde las 20.30 horas en Santa Amalia frente al conjunto local, una cita que se ha ido haciendo habitual durante las últimas pretemporadas.

El verano pasado el equipo de Julio Cobos resolvió con facilidad su estreno, que fue en Calamonte (1-3 con tantos de Chris Martínez, Clausí y Fran Viñuela), y ahora espera hacer lo mismo ante otro rival de Tercera Federación, aunque ya se sabe que a estas alturas los resultados son lo de menos. Lo que más pesa es coger buenas sensaciones e ir acoplando a las numerosas caras nuevas que ha reclutado el equipo, sobre todo de medio campo hacia adelante.

De hecho, del once inicial de aquel 28 de julio de 2024 solo continúan en la plantilla dos futbolistas, Adri Crespo y Sanvi. Luego salieron Javi Barrio, Iván Martínez, Joserra y Deco. Y hasta tuvieron la oportunidad varios de los juveniles que estaban haciendo la pretemporada, algo que podría repetirse ahora con los casos de Iker Bidaurrázaga, Mario Valiente y el guardameta Pablo Muñoz. Entre los profesionales sería muy raro que alguno no dispusiese de minutos, a no ser que arrastrase alguna sobrecarga muscular.

En estos diez días que el CPC contabiliza de trabajo el campo de El Cuartillo se ha alterando el esfuerzo físico con la preparación técnico-táctica. Como es habitual en el fútbol moderno, Cobos ha introducido el balón lo máximo posible para que a sus hombres no se les haga muy cuesta arriba este momento.

Badajoz-Cacereño el miércoles

Mientras, este viernes se conoció que el Cacereño jugará en el Nuevo Vivero ante el Badajoz el próximo miércoles a partir de las 20.30 horas. 10 euros costará la localidad para adultos y 5 la de infantiles (de 4 a 14 años). El club pacense informó de que durante los partidos de pretemporada los asientos no serán nominativos, ya que no están incluidos en el abono. Por tanto, los asistentes podrán ocupar cualquier localidad disponible dentro de la zona habilitada, excepto los asientos VIP.