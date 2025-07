El 3x3 colorea Malpartida de Cáceres

El último fin de semana de julio suele estar marcado en rojo para muchos jugadores de fuera y dentro de la región. Este sábado tuvo lugar la decimoséptima edición del multitudinario 3x3 de Malpartida de Cáceres, ‘Baloncesto en la calle’, en la que 102 equipos de personas de todas las edades dieron un espectáculo baloncestístico a lo largo de 15 horas sin descanso.

Los primeros encuentros comenzaron sobre las 9.00, aun con el sol relativamente escondido en el cielo. Un gran alivio para los jugadores, teniendo en cuenta las temperaturas que iban a llegar en unas horas. A lo largo de la mañana iban sucediendo los reencuentros entre amigos de campamentos o de veteranos del torneo. Durante esas horas matutinas la máquina baloncestística ya carburaba con unos 64 encuentros que pudieron verse a lo largo de las 5 pistas instaladas esta edición.

Uno de los protagonistas de la jornada fue el calor, pues los termómetros marcaron unos muy calurosos 41° que bien se sentían como algún grado más. «No olvidéis hidrataros, jugadores y acompañantes», recordaba cada cierto tiempo el speaker. Un calor que no eran capaces de sofocar los icónicos paraguas de colores que coronan la plaza de la localidad cacereña. Por ello, lo más apetecible a medida que se acercaba la hora de comer era ir al oasis que se encuentra a unos minutos de la plaza: la piscina municipal. Un lujo que no todos pudieron disfrutar de igual medida, ya que el baloncesto no para ni siquiera a la hora vespertina.

Caras conocidas

Llegaban las seis de la tarde y por tanto las eliminatorias, incluida la primera ronda del concurso de triples. El calor se iba marchando y con él las pistas del fondo de la plaza, para así irse congregando poco a poco en torno a dos pistas y, finalmente, en la central. Allí, a partir de las 20.00, llegaron los partidos más candentes.

En la final senior femenina pudieron verse caras conocidas como la de Alicia Morales, con camiseta del Miralvalle incluida, quien perdió una final llena de chispas ante ‘Junios SL’, equipo local de Malpartida. En el homónimo masculino también se vivió un encuentro lleno de tensión, mucho físico y bastante calidad que se acabó llevando ‘Cuentamás asesoría’ frente a los emeritenses ‘Los charlies’.

Entrada bien la noche tuvieron lugar también los concursos, tanto de triples como de mates. En el primero, el ganador fue Daniel Cambrero, quien ganó en la ronda final al cacereño Javi Crespo. En el concurso de mates se notó la ausencia del vigente y doble campeón Roberto Domínguez, quien este año formó parte del jurado. En un año con caras nuevas, el espectáculo no faltó, aunque no llegó al nivel que aportaba el placentino. Finalmente, los 100 euros de premio se los llevó Francisco Martínez, terminando subcampeón Carlos Lejárraga.

Veteranos y noveles

Pese a contar con menos equipos que otros años (112 en 2023, 108 en 2024 y 102 en 2025), caras nuevas no faltaron, tanto de dentro como de fuera de la región. Por ejemplo, Nicolás, de 16 años, que vino de la madrileña ciudad de Tres Cantos. «Un amigo me dijo de venir el martes y accedí», explica. Siendo su primera experiencia en un torneo 3x3, cuenta que se lo esperaba así, «un sitio donde te lo puedes pasar bien y disfrutar mientras juegas a baloncesto, que es lo que mola». Parece que le ha gustado la experiencia, pues asegura que el año que viene vuelve «cien por cien».

Gustarle también le ha gustado a otro ‘rookie’, Emilio, quien viene de Badajoz con algunos amigos hechos en campamentos. «Es medianamente económico, tiene la piscina, hay buen ambiente… vienes y te lo pasas bien», razona. Al igual que el anterior caso, «el año que viene seguramente repetiré».

No obstante, también hay veteranos del torneo como Daniel, de 22 años y de Cáceres, que lleva yendo a Malpartida en estas fechas «alrededor de siete u ocho ediciones». Si repite, asegura que es por el ambiente. «Ves a todo el mundo, mucha gente de Extremadura y al final te estás juntando con gente con la que llevas toda la vida enfrentándote».

Acabada esta edición, más de uno seguro que ya está pensando en la decimoctava. Revanchas, revalidaciones o, simplemente, diversión. La plaza de Malpartida se volvió a llenar de colores, ya no por los paraguas, sino por la increíble variedad de camisetas y procedencias que se juntan a lo largo del día en lo que es ya el epicentro del 3x3 extremeño.

