«No tengo otro deseo que ser campeón y conseguir ascender»

El nuevo técnico del Badajoz, Juan Marrero, ha ofrecido su primera entrevista a los medios oficiales del Badajoz tras el arranque de la pretemporada. En ella repasa el estado actual de la plantilla, su visión del proyecto y las claves para alcanzar el objetivo innegociable del curso, que no es otro que el ascenso. El valenciano habla desde la experiencia de quien ya dirigió al equipo en una temporada completa, algo que ningún entrenador ha conseguido desde la campaña 2017/18, y con la firme convicción de que el trabajo y la unidad serán determinantes para devolver al club al lugar que merece.

Lejos de considerar la presión un lastre, la ve como impulso. «La presión es un aliciente y una motivación. El año pasado no se consiguió el objetivo, pero este es un proyecto nuevo y tenemos mucha ilusión», aseguró Marrero, destacando además el compromiso mostrado por la plantilla en los primeros entrenamientos.

«Veo al grupo muy bien, me está sorprendiendo la calidad humana que tiene, la predisposición al trabajo y la actitud», señaló, reconociendo el esfuerzo del vestuario en jornadas marcadas por el calor, las dobles sesiones y la carga física. En ese sentido, valoró especialmente la implicación de veteranos como Alegría o Fran Miranda. «Quizá por su bagaje podrían dejarse un poco, pero son un ejemplo a la hora de entrenar», subrayó.

Un equipo reconocible

Sobre su estilo como técnico, restó importancia a lo personal. «Yo diría el Badajoz a secas, no el Badajoz de Juan Marrero. Tenemos que caracterizarnos por el trabajo, la intensidad y la dedicación», explicó. Para él, el compromiso colectivo es la clave. «Hay que invertir un año de nuestras vidas para lograr el objetivo, que no es otro que el ascenso».

Respecto a su anterior etapa, cuando completó toda la temporada al frente del banquillo, fue sincero. «Supongo que fue suerte y que los resultados acompañaron, salvo en algún tramo. A base de trabajo se consiguió. Eso no quiere decir nada porque en el fútbol mandan los resultados. Los protagonistas siempre son los jugadores», afirmó.

En cuanto a la plantilla, cree que «está para luchar por el ascenso», aunque admite que «quizá en algún puesto podríamos reforzarnos, en el lateral derecho o algún jugador de banda». Aun así, se muestra conforme con el grupo. «Vamos a llegar a 20 jugadores y es suficiente si todos están para jugar», señaló.

La situación institucional no le inquieta. «No me preocupa, me preocupa mi labor, que es deportiva, y poner todo de mi parte para que salgan los resultados», afirmó. Y sobre el césped artificial, fue claro al señalar que «en un campo de esas condiciones la intensidad tiene que ser máxima al igual que en casa».

Para concluir, Marrero mostró su contundencia al ser preguntado por un deseo de cara a la temporada que se viene. «Ser campeón y conseguir el ascenso», sentenció el técnico del Badajoz.