El Extremadura sujeta con hambre el potencial del Zamora

No hubo goles en el Francisco de la Hera, pero no hizo falta. El nuevo Extremadura de Cisqui en Segunda Federación dejó sensaciones muy positivas en su puesta de largo ante el Zamora, un rival de una categoría superior que aspira a todo este año.

Desde el pitido inicial, se notó el equilibrio entre juventud y experiencia en el conjunto azulgrana. Un equipo con mezcla y sabor, como esa receta que combina oficio y descaro, con ingredientes que se mueven entre el control, la velocidad y el atrevimiento.

El Zamora, reforzado hasta los dientes este verano, no pudo romper la estructura sólida de un Extremadura ordenado. No estuvo sobre el campo Eslava, que se lesionó en la previa, aunque sí jugó Kike Márquez, muy ovacionado por una afición que no olvida su vínculo con la ciudad. En menos de 50 minutos dejó detalles de su clase habitual.

Por parte local, Cisqui apostó por un reparto equitativo de minutos, con excepción de Robador y Marco Manchón, que completaron el encuentro completo. Álvaro Barrero no participó por unas molestias que aún están pendientes de valoración.

El once inicial se organizó en un claro 4-4-2, con Robador en la portería; Samu Hurtado y Cordero como laterales; Pardo y Peral en el centro de la zaga. En la medular, Núñez como ancla, y Marco con libertad para crear. Las bandas fueron para Usama y el canterano Carlos, dejando en punta a Callejón y Frodo, este último más adelantado.

Destacó el desparpajo del joven Carlos, natural de Almendralejo, que mostró frescura, verticalidad y sin miedo a encarar. También Usama, internacional sub20 con Marruecos, se movió con soltura y muchas ganas de agradar. La ocasión más clara la firmó Callejón, con una vaselina lejana que obligó al meta zamorano a intervenir a última hora.

Los visitantes no generaron demasiado peligro, pero dejaron clara su solidez táctica. Se notó que era el primer test de pretemporada para ambos conjuntos.

En la segunda mitad, el Extremadura cambió su dibujo, apostando por tres hombres por dentro y tres más ofensivos por delante. Javi Gil, un canterano reconvertido por momentos en central, dejó detalles interesantes. También Marco Manchón, que en su rol de mediocentro con llegada fue de lo más destacado del partido. Las internadas de Dieguito aportaron picante, y Ángel Cano tuvo en sus botas el 1-0, aunque su remate se marchó por poco.

En líneas generales, el equipo mostró solidez, orden y una propuesta atractiva, dejando una buena carta de presentación ante los más de 1.500 aficionados que se dieron cita en el estadio. El regreso del fútbol se notó en el ambiente: había ganas de ver rodar el balón.