El Mérida ficha al delantero Juan Artola

Juan Artola Canales (7-4-2000, Bilbao) se convierte en nuevo jugador del Mérida para la temporada 25/26. Llega procedente de la Cultural y Deportiva Leonesa, con el que ha ascendido a Segunda División, siendo campeón del grupo 1 de Primera Federación. Disputó 36 partidos y anotó dos goles.

El futbolista vasco se formó en la cantera del Athletic hasta llegar al primer equipo, con el que consiguió debutar en Copa del Rey. Después ha pasado por el Burgos y Alcorcón en Segunda División. "Se trata de un delantero con mucha calidad y muy trabajador que llega al ataque romano a sumar y darlos todo por nuestra camiseta", destaca el propio club.

"Desde el club le damos las gracias por confiar en nuestro proyecto y le deseamos la mayor de las suertes en esta nueva etapa", recalca el Mérida.

Beneit, con el brazalete de capitán del Mérida en Don Álvaro. / AD Mérida

Conclusiones tras el 0-4

Fran Beltrán le espera. El técnico valoró positivamente la prueba de este sábado ante el Don Álvaro (0-4). "Son pruebas de pretemporada, pero llevamos 10 días intentando ser siempre lo mismo: un equipo agresivo, un equipo que presiona, un equipo que tiene capacidad para ser vertical asociándose. Y creo que lo hemos sido durante todo el partido. A veces siendo más precisos, más efectivos, a veces menos. Pero hemos visto lo que pretendemos ser. Es lo que más me ha gustado. Hemos mostrado una personalidad bastante definida y desde ahí, evidentemente, crecer, matizar y mejorar", comentó.

En el otro lado de la balanza, sí asumió que, cuando analice el partido en vídeo, encontrará "un millón de cosas, jugadores que no repliegan cuando tienen que hacerlo, pérdidas en situaciones donde tenemos ventaja, demasiados jugadores a pie y pocos en profundidad, pero bueno, en general, estoy contento con la actitud del equipo y con que no haya lesiones y voy a seguir peleando". Pipe, Doncel, Areja y Lancho no jugaron, preservándoles de las molestias físicas que sufren.

Antes de la incorporación de Juan Artola aseguró no estar preocupado por el hecho de que faltasen varias incorporaciones. "Los que tengo están trabajando muy bien. Sabemos que es un partido que no es realista, pero vamos a muerte con los que tenemos", sentenció, elogiando el hecho de que varios aficionados se desplazaron hasta Don Álvaro pese al calor.

