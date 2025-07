Rementería y Ajenjo, dos herederos de Clausí ‘diferentes’ en el Cacereño

Si fue casualidad o no que el Cacereño escogiese presentar al mismo tiempo a dos jugadores en la misma posición, la de mediocentro, solo lo sabe Francis Bordallo, el director deportivo que fue también el que introdujo a Unai Rementeria Castro (Bilbao, 10 de agosto de 1999) y el madrileño Javi Ajenjo (Polonia, 12 de enero de 2001). «Ninguno de me encaja con Álvaro Clausí. Los tres son buenísimos y podrían juntar juntos», zanjó Bordallo sobre los dos futbolistas llamados a ocupar el puesto de un futbolista muy querido y fundamental en los esquemas de Julio Cobos en las últimas temporadas.

«Yo también he jugado tanto de ‘6’ como de ‘8’. Me siento muy cómodo en las dos posiciones. Me considero un jugador completo, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Bastante ganador de duelos. Me gusta estar en contacto con el balón y creo que tengo capacidad de distribución de juego», se autodefinió Rementería.

Ajenjo repitió casi lo mismo cuando fue su turno. Defendió que puede actuar «en cualquier posición del centro del campo» y que también ha actuado como mediaputa y tirado a banda. «Tengo buen trato del balón, de último pase, y también con gol. Defensivamente soy trabajador y como ‘Reme’ me gusta estar en contacto con el balón».

El recuerdo con el ‘Recre’

No hace falta explicarle demasiado lo que es Cáceres: hace dos años fue uno de los protagonistas de la eliminatoria por el ascenso a Primera Federación con el Recreativo de Huelva y ahora estará en el otro bando. «Fue muy bonito, la verdad. El ambiente fue espectacular aquí, un partidazo. Y luego en Huelva también, porque mucha gente vivimos lo que es el fútbol profesional. Ahora me ha tocado estar de este lado y aprovechar la oportunidad que me han dado», recordó.

A Rementería se le preguntó por su experiencia en Primera Federación con el Tudelano y si se notará el salto desde la división inmediatamente inferior. «Cuanto más arriba juegas, menos tiempo tienes para pensar con el balón. La gente te aprieta antes. Los errores en defensa se pagan más caros. Y tendremos que aprovechar nosotros también esas virtudes que vamos a tener también para hacer daño a los rivales. Si me tengo que quedar con una cosa, diría que la diferencia es el ritmo», contó.

Ajenjo defendió su experiencia «en grandes escenarios» con selecciones de formación. «Vengo a sumar, a lo que me pedía Julio. La presión se la pone uno mismo. Lo que trato es de ayudar al equipo, de disfrutar en el campo y de conseguir los resultados».

Unai Rementería y Javi Ajenjo, en Gefiscal. / Jorge Valiente

La afición

No ocultaron sus ganas de jugar en el Príncipe Felipe. «La afición está muy ilusionada, pero nosotros también. Ahora lo que tenemos que hacer es centrarnos en los entrenamientos y conocernos un poco más», indicó Ajenjo, que puso como objetivo primordial la permanencia. «Es lo que vamos a intentar lograr cuanto antes», dijo.

Rementería aseguró haber detectado ese mismo entusiasmo en las calles y que «la gente está con el equipo. Nos van a empujar y yo lo único que puedo prometer es el trabajo el trabajo individual y el trabajo colectivo del grupo en cada entrenamiento. En base a eso esperemos que los resultados lleguen y que podamos remar todos en la misma dirección».

La presentación tuvo como escenario la sede de la empresa Gefiscal, uno de los clásicos patrocinadores del Cacereño. Este martes será el turno de Diego Gómez y Rubén Sanchidrián en Electrocash y el miércoles espera el amistoso ante el Badajoz.

