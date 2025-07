Campux Jaraíz, donde las miradas a los ojos importan

«El lema de esta edición del Campux está siendo “a los ojos”. Que es como hoy nos hemos comunicado y como lo hemos intentado todo lo que llevamos de baloncesto y convivencia en Jaraíz». Así comienza uno de los correos que mandó Piti Hurtado a los padres una de las frías noches de campamento en Jaraíz de la Vera. Un lema que se ha utilizado durante los tres turnos del Campux y que refleja fielmente cuáles son los valores con los que se convive.

El pasado domingo 20 acabó este campus de baloncesto, bautizada su versión jaraiceña como ‘Campux Jaraíz’, con casi 400 participantes en total y 260 estos dos últimos turnos entre ‘campuxeros’ y monitores. El de Piti (Cáceres, 24-5-74) y compañía (no le gusta que se diga “el campus de Piti Hurtado”) no es un campamento de baloncesto cualquiera. Cuenta con representación de varias zonas geográficas y de diferentes ámbitos, como puede ser el baloncesto en silla de ruedas de Sara Revuelta, una de las mejores jugadoras de esta modalidad (y quien este año no ha podido acudir en persona, pero ha enviado a su amigo Roberto Gómez); la visita de un histórico del baloncesto nacional como es Nacho Rodríguez; la presencia un año más de Luci Pascua, exjugadora internacional histórica con plata en los JJOO de Río, como monitora durante unos días; o la colaboración con Antonio Pacheco, coautor junto a Hurtado de libros como ‘La Pitipedia’ o ‘Goat’ y cuyo hijo, Nil, fue monitor en los dos últimos turnos. Junto a ellos, entrenadores y niños de zonas como Villanueva de la Serena, Mérida, Plasencia, Madrid y, por supuesto, Cáceres convivieron bajo el mantra de baloncesto y naturaleza.

Piti Hurtado se despide de una 'campuxera'. / Campux

Plena inclusión

Otro de los valores del Campux es el de la inclusión, y es que gestos como el Fam Day son los que hacen de este un campamento fuera de lo normal. A los ojos pudieron mirar los ‘campuxeros’ a los chicos de la Asociación Vera Plena Inclusión de Jaraíz, los cuales se llevaron 8000 euros gracias a las donaciones del Fam Day, una jornada de baloncesto y convivencia entre hijos y padres.

En Jaraíz de la Vera fue el lugar donde empezó todo allá por el año 2013 y, aunque haya habido turnos también en Collado de la Vera, Jarandilla o incluso Cáceres capital, Campux y Jaraíz caminan de la mano. Eso lo sabe el alcalde de la localidad, Luis Miguel Núñez, quien visita todos los años a los campuxeros y este año ha manifestado su enhorabuena hacia Piti en redes sociales «por volver a elegir un año más nuestro pueblo como sede de este Campux de referencia. ¡Una iniciativa que une deporte, valores y diversión!».

Imagen del Fam Day. / Campux

Herencia

Si alguien ha vivido bien lo que es el Campux, ese es otro Hurtado, Manuel, hijo mayor de Piti. Para él, la comarca de La Vera ya es «sinónimo de diversión». Está llamado a heredar algún día todo lo que ha construido su padre con la ayuda de muchas personas, y tiene claro que en diez años «seguirá la ética de entrenamientos, actividades, y de disfrutar y pasarlo bien». Para aquellos que están dudosos sobre si ir o no, asegura que les diría que lo hagan «sin dudarlo». «Que quizás los primeros días van a estar más trabados, pero que enseguida va a hacer amigos porque aquí hay gente maravillosa que siempre te va a apoyar, vengas de donde vengas y juegues como juegues», añade.

Lo que es seguro es que cada vez más niños se apuntan para impregnar las calles jaraiceñas de baloncesto y mejorar técnicamente, que es el motivo principal. Un campamento fuera de lo común, donde se vive el baloncesto se lleva en la sangre pero lo más importante es mirarse a los ojos.

Llamada blanca

Mientras tanto, si alguien ha vivido unas semanas movidas, ese ha sido el también comentarista extremeño, ya que, en medio del campamento, se encontró con la propuesta del Real Madrid de Sergio Scariolo para que se incorpore como parte del staff técnico merengue, concretamente como responsable de vídeo scouting.

Aunque aún no está confirmado de forma oficial, todo apunta a que en breve tiene que hacerse público el secreto a voces, pues el entrenador cacereño ya comunicó hace días su salida de la televisión y es cuestión de tiempo que se confirme su incorporación. Hurtado será el primer extremeño en la historia en formar parte del primer equipo blanco de la sección de baloncesto.

Campux Jaraíz. / Campux

Suscríbete para seguir leyendo