Sanchidrián y Diego Gómez, un retornado y un redimido para el Cacereño

Continuó el Cacereño en la sede central de Electrocash la ronda de presentaciones de sus caras nuevas con dos hombres de vertiente ofensiva como Diego Gómez (Madrid, 13-6-1999) y Rubén Sanchidrián (Vélez-Málaga, 17-9-1999). La de este ultimo no es tan nueva: disputó la mitad de la temporada 22-23 con la camiseta verde y estos dos últimos años los ha pasado en el Numancia de Soria.

‘Sanchi’, al que no le falta sangre extremeña al tener familia en Olivenza, sigue llevando ese bigote espigado ‘a lo Camilo’ que tanto llamó la atención en su momento. Y las ganas de triunfar también las mantiene intactas. ««Ver la oferta del Cacereño me dio mucha alegría porque la etapa que viví aquí fue bastante bonita y no dude en retomarla. Estoy muy ilusionado»», comentó.

En el Numancia se convirtió un fijo en las alineaciones y ahora regresa a Primera Federación, una categoría que se le atragantó en su momento, justo antes de venir por primera vez a Cáceres. «Creo que estar en Soria me ha servido para seguir progresando y creciendo individualmente, tanto en lo deportivo como en lo personal. Aquí Julio [Cobos, el entrenador] ya me conoce. Quiere que seamos trabajadores, que demos todo lo que podamos y eso es lo que vamos a intentar: que nos salga siempre nuestra mejor versión», explicó. Según mantuvo, «el equipo está trabajando bastante bien, con bastante ilusión, como todo el mundo en Cáceres».

Diego Gómez, Francis Bordallo (director deportivo del Cacereño) y Rubén Sanchidrián. / Jorge Valiente

Los números y el presente

Mientras, Diego Gómez, procedente de la Gimnástica Segoviana, se definió como «un ‘9’ que se caracteriza principalmente por ser muy físico. Creo que soy ganador de duelos, pero es no me impide ser muy móvil porque me gusta caer a bandas y presionar».

En sus espaldas estará la responsabilidad de sustituir a Pau Palacín, decisive con sus tantos en la segunda mitad de la pasada temporada, que a su vez había sustituido a un Chris que también había estado muy acertado. «Metieron unos cuantos goles, pero no me tengo que fijar mucho en ellos y sí en hacer un buen trabajo y aportar todo lo que pueda al equipo sumar para que podamos conseguir los objetivos», zanjó.

Advirtió sobre el salto de categoría entre Segunda y Primera Federación, como había hecho anteriormente Sanchidrián. Apuntó al «ritmo» y a que los futbolistas «tienen unas condiciones muy elevadas, aunque yo creo que el equipo está preparado para competir. Todos los rivales son ‘top’, muy difíciles, pero va a ser muy bonito, un gusto jugar en estadios así. Y también esperamos que el Príncipe (sic) también se ponga bien».

Llega tras marcar solo dos goles en 34 partidos. Trató de explicarlo sosteniendo «hay que vivir el presente» y que la pasada campaña estuvo lesionado hasta octubre «y eso también condiciona». «Me tengo que quedar con las sensaciones de los últimos meses, que jugué casi todo y me volví a encontrar bastante bien. En este inicio de pretemporada he seguido con esa línea», declaró.

Badajoz-Cacereño, este miércoles desde las 20.00 horas en el Nuevo Vivero Badajoz y Cacereño se enfrentan este miércoles a las 20.00 horas en el Nuevo Vivero en lo que será el primer amistoso de los pacenses y el segundo de los verdes tras el 0-2 en Santa Amalia el pasado sábado. El conjunto pacense regresó a los entrenamientos el pasado lunes 21. En la primera sesión, Marrero contó con 28 efectivos, de los cuales 19 eran componentes de la primera plantilla y los restantes pertenecientes al filial. También pudo verse sobre a las cinco nuevas incorporaciones: Pedro Pata, Adri Escudero, Barre, Gorka Iturraspe y Pablo Rodríguez completaron ese lunes su primera sesión como futbolistas del Badajoz y se espera que este miércoles tengan su debut oficial.

