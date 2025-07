El FD Mérida se queda a las puertas de la Ribésalat: «No ha habido transparencia»

Lo intentó de todas las formas habidas y por haber, pero el FD Mérida no ha conseguido, finalmente, plaza en la Primera Nacional Femenina, conocida como Liga Ribésalat. Para acceder a la cuarta categoría del baloncesto nacional femenino, el club emeritense solo puede hacerlo mediante invitación al grupo que comparten Castilla-La Mancha, federación que tiene más peso y encargada de la organización, y Extremadura, como invitada. Equipos regionales en esta liga son el Al-Qázeres B (campeón además), el San Antonio de Cáceres y el Baloncesto Badajoz.

El descenso y ascenso están regulados únicamente para los castellanomanchegos, por lo que si uno baja de categoría, otro de la misma región sube, dejando así de lado a los extremeños, y de ello se queja el club romano. En este caso, el equipo que debía ascender ha renunciado a la plaza, por lo que el Mérida vio una oportunidad en ello. Después de presentarse como candidato, finalmente su proyecto ha sido rechazado. Una historia que tiene mucho detrás.

Marcel Sol (Lérida, 2 de enero de 1987), exjugador de Liga EBA y actual coordinación de la cantera de baloncesto del FD Mérida, cuenta a este diario todas las entrañas de lo que ha sido un proceso que ha calificado como «opaco». «Nosotros queremos meter un equipo en Primera Nacional y lo hemos solicitado a la Federación. Pero tal y como está diseñado este sistema, no ha habido cabida», comienza diciendo. Realmente la intención viene de hace tiempo, pues ya antes de Navidad el club habló con la Federación Extremeña de Baloncesto (FExB) para que presione. «O un equipo extremeño ocupa la plaza de un equipo manchego, lo cual es muy difícil, o se amplía la liga a 11 equipos, 4 extremeños y 7 de Castilla La-Mancha». En ese momento la Federación consigue que el equipo de la capital regional 'se apunte' en caso de que haya una vacante para entrar como posible candidato sustitutorio.

Acabada la temporada, el equipo descendido resultó ser el Escuelas Baloncesto Albacete y el equipo que asciende a Primera (castellanomanchego por 'derecho') decide renunciar a su plaza, por lo que queda una vacante por el mencionado equipo albaceteño. El Mérida se disputaba esa plaza, paradójicamente, con el equipo descendido. «Ha habido momentos de mucha opacidad y otros de poca claridad, pero todo el proceso ha sido muy opaco», asegura el coordinador. «Teníamos que rascar la información, nos hicieron presentar nuestro proyecto deportivo en solo 24 horas y sin ni siquiera saber los criterios», añade. Concluye diciendo que «no ha habido transparencia, ha sido a trompicones». El mismo día que se presenta el proyecto deportivo, se les comunica que no han sido seleccionados.

Sondeo: segunda oportunidad

Al club romano se le presentó al día siguiente una nueva oportunidad en forma de llamada de la delegada de Competiciones de Castilla-La Mancha, Elena Carretero, y a petición de la federación extremeña, en la que se comunica «que habían decidido hacer un sondeo en los equipos ya inscritos para ver la posibilidad de ampliar la liga a 11 equipos». El proceso para que el Mérida entrara se sometió a una votación que debía ser unánime. Solo un equipo votó en contra, por lo que el conjunto extremeño vio sus intenciones ahogadas por una única voz en contra «por los intereses que fueran».

Sol comenta que son «más que conscientes» del apoyo recibido por parte de los otros tres equipos extremeños, los cuales votaron a su favor, y la FExB, a los cuales quiere mostrar su «profundo agradecimiento».

La pregunta es: ¿por qué no parece interesar la incorporación de un cuarto equipo extremeño en la liga? El exjugador cree, como opinión personal, que, tal y como «se puede leer entrelíneas», se trata de que «a los equipos manchegos no les interesa que haya otro extremeño por el tema de desplazamientos», lo cual puede ser para ellos un problema logístico o presupuestario. «Cada uno pelea por sus intereses», afirma.

Un antes y un después

El Mérida se ha quedado con la miel en los labios pero sí que gana algo de esta situación, ya que ha logrado, «gracias a nuestra presión y a la de la Federación», que se vaya a reformar el reglamento y se regule oficialmente el ascenso en las dos comunidades. Esto para que, al menos, «haya la misma igualdad de oportunidades» a partir de la próxima temporada.

«Nosotros queremos, y sabemos que a otros equipos también les gustaría a corto plazo, que de alguna forma se pueda hacer crecer nuestros proyectos. Por eso, estas cosas habría que regularlas de una forma más coherente, social, bien hecha y no de palabra», comenta el coordinador romano. Básicamente, estos equipos piden una liga con un nivel que no sea tan amateur pero tampoco profesional como Liga Femenina, algo entre medias. Y como en su momento no había tanta demanda extremeña, se decidió hacer un hueco a unos pocos equipos en la liga de Castilla-La Mancha, pero hoy en día sí ha aumentado esta demanda gracias a clubes como el Mérida que ya no ven un hueco en la competición, quedándose estancados en el Torneo Diputación. «Los equipos extremeños se sienten como los invitados, no una liga de la que forman parte realmente», afirma el catalán.

Foto de cantera del club emeritense. / FD Mérida

Una necesidad que tienen los emeritenses porque con el paso del tiempo ven pasar a grandes jugadoras de una cantera en alza. «Tenemos generaciones que tienen un nivel bastante alto como para, a corto plazo, hacer buenas campañas en un Primera femenina», añade Sol. «Tenemos que potenciar el baloncesto femenino a nivel de equipo sénior para que sea un reflejo de todo el trabajo de cantera, que esas niñas ahora tienen 13-15 años, se vean reflejadas y el día de mañana tengan un referente para el día de mañana reflejarse y poder continuar con su vida deportiva», concluye.

Cerrado este capítulo y con las heridas intentado sanarse, el FD Mérida ya trabaja en su próxima temporada. Espera hacer una buena campaña y que se gane en la pista un posible ascenso a Ribesálat. Y si tuviera que ser en los despachos, al menos que se pongan facilidades y no se repitan los mismos errores.

