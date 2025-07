Marchena, Iván Martínez y la 'bomba' de la afición del Cacereño

“A mi hermana le dije: ‘lo que sería estar en este equipo con esta afición y habiendo ascendido. Sería una bomba jugar en el Príncipe Felipe’. Por eso, cuando me llegó la oportunidad, no me lo pensé y tuve muchísimas ganas”. El centrocampista Antonio José Marchena Millán, ’Marchena’ (Brenes, Sevilla, 27 de julio de 2002) así se expresaba en su presentación como nuevo jugador del Cacereño. Ocurría justamente dos meses después del ascenso verde ante su exclub, el Estepona. También en clave halagatoria hacia los seguidores del CPC se expresó el meta Iván Martínez Martí, ’Iván Martínez' (Murcia, 13 de agosto de1996).

Son las 12.25 en la Tapería 13 de Junio, donde se realiza el acto, y Francis Bordallo, director deportivo verde, dibuja las características de los futbolistas. “Iván Martínez es un portero que, a pesar de haber perdido la categoría con su equipo, el Yeclano, pensamos que tiene la categoría suficiente para seguir en Primera Federación. Con buen juego de pies, ágil bajo palos y junto con Diego (Nieves) creemos que tenemos bien cubierta la portería”.

Juventud y experiencia

De Marchena, o ‘Marche’, abundó: “Marchena es un jugador joven de la cantera del Betis de 23 años y que a pesar de su juventud ha estado en dos equipos diferentes en Primera Federación (Betis Deportivo y Melilla). Es un medio centro que abarca mucho espacio, con buen pie y presencia física muy buena. Tiene mucho margen de crecimiento y futuro por delante. Aquí le brindamos esa proyección ascendente que seguro que seguirá”.

“Quiero dejarlo todo en el campo por el equipo y por el club. Mi día a día va a ser trabajar fuerte y dar todo de mí. Estoy conociendo la ciudad. Veo que la ciudad está muy volcada con el club. Estoy adaptándome”, apuntó mientras tanto el propio meta.

Cuestionado Marchena sobre si se hubiera imaginado con la camiseta verde tras el tanto que le hizo a su ya club, afirmó que aquel 30 de mayo “salí del partido bastante jodido, pero me fui con la sensación. y de hecho llamé a familiares, diciéndoles que me pareció impresionante la afición del Cacereño y el empuje que le daba al equipo. A mi hermana le dije: ‘lo que sería jugar en este equipo con esta afición y habiendo ascendido. Sería una bomba jugar en el Príncipe Felipe’. Por eso cuando me llegó la oportunidad para venir no me lo pensé y tuve muchísimas ganas”.

Asume el joven andaluz que habrá competencia en medio del campo: “Desde el primer día se vio que había mucha competencia, con jugadores de mucho nivel, con una trayectoria muy buena. Siempre que sea sana y nos haga mejorar a todos, vamos con ello a muerte”.

Perfiles encontrados

El propio Bordallo ofreció su perfil optimista sobre la plantilla. “A priori, sin duda a expensas de cómo se responda en competición, que es donde realmente se va a ver el nivel, hemos traído los perfiles que hemos buscado y se ha dotado al equipo de lo que creemos necesario para competir en Primera Federación. Tenemos confianza plena y estamos muy ilusionados y esperanzados en hacer una buena temporada”.

Cobos: "Está calando la idea" “El objetivo es que los jugadores vayan adquiriendo un buen tono físico y nuestros conceptos. Se va viendo que la intención es la que queremos, pero el físico manda mucho. Ahora mismo no estamos todavía para hacer todas las cosas que yo quiero que se hagan”. Las primeras palabras de Julio Cobos, entrenador del Cacereño, tras su segundo partido de pretemporada, el del miércoles en Badajoz (0-2), fueron en clave positiva. “En líneas generales estoy contento porque está calando la idea”. “Quiero que sea algo parecido a lo de los últimos años. Estamos en una categoría superior y vamos a ver a qué nos obligan los rivales. Siempre tenemos que ser incómodos, que busquemos la portería contraria siete veces mejor que tres si podemos y diez mejor que siete. Para eso necesitamos un buen físico. Somos exigentes y ellos también tienen que serlo con su trabajo”. El análisis de lo que quiere Cobos no se aparta de los últimosguiones. Cuestionado sobre lasa victorias en sí, apuntó que “siempre te gusta ganar, pero las pretemporadas están para el trabajo y que se vayan viendo las cosas que se hacen. Hay que limar mucho. Van a llegar partidos que nos van a obligar más y a defender más y esto a va a ser la liga y hay que estar preparados”. ¿Primera derrota? “Siempre he dicho que en pretemporada me gusta que haya todos los resultados, que te hagan pensar. Sabemos que va a ser una categoría muy exigente y que hay muchísimos equipos con presupuestos enormes y que el objetivo será ascender, pero tenemos que saber convivir”. “En Talavera nos van a exigir mucho más. Es un recién ascendido como nosotros y seguro que habrá más problemas que habrá que ponerle soluciones”, dijo sobre el próximo duelo, que será este sábado (11.00) fuera de casa. Además, recordó la filosofía del CPC con su nombre de autor: “aquí todo el mundo ataca y todo el mundo defiende. El primero que defiende es nuestro delantero y el primero que ataca es nuestro portero. El año pasado de un saque rápido hemos sido capaces de hacer gol. Hay que exigirse el máximo. El exprimirse tiene que ser seña de identidad”.

