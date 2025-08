Marta Frías, orgullo extremeño en el corazón de la Federación

Seguro que si le dices a alguno de los 400 habitantes del pequeño pueblo de Villamesías que iban a tener en casa los trofeos que levantaron Iker Casillas en Sudáfrica o Ivana Andrés en Australia, no se lo creen. Pero este sábado será una realidad con motivo de las fiestas del pueblo, donde ambos títulos serán expuestos. La idea surgió de una persona nacida allí, Marta Frías, ex-árbitra con 21 años de trayectoria tanto nacional como internacional y actual jefe del departamento de relaciones internacionales y portavocía de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Casi nada.

«Se me ocurrió la idea de acercarlo al pueblo. No solo al pueblo como localidad, sino al pueblo como gente», comenta. Además, coincide con la inauguración de unas nuevas instalaciones deportivas para la localidad, por lo que, «a modo de inauguración», se expondrán los dos trofeos para los habitantes de Villamesías. Un pueblo pequeño con algo muy grande. Lo más grande que tiene la Federación Española.

Un hasta luego y un privilegio

Marta Frías Acedo (Villamesías, Cáceres; 29 de octubre de 1980) cuenta con más de dos décadas de arbitraje a sus espaldas, pero en 2023 se despidió del terreno de juego. Del fútbol y el arbitraje nunca lo hará. «Es un privilegio intentar devolver al arbitraje todo lo que me ha dado, aunque eso es imposible», afirma. «Me siento muy orgullosa de formar parte de un equipo técnico y tan humano, porque sin ser buena persona no se puede ser buen árbitro. Yo me quedo con ese privilegio de poder compartir y seguir disfrutando de mi pasión de otra manera», añade.

El 4 de febrero de 2023 lo recuerda la ex-árbitra con mucho cariño, una nostalgia «que se tiene porque realmente te sigue gustando». En un Athletic Club - Granadilla Tenerife, que se llevaron las visitantes, fue el antes y después en su vida. «A nadie le gustan las despedidas, pero poder salir de un campo con una sonrisa en la boca, yo creo que es lo más bonito y lo más importante», afirma. ¿Echa de menos el arbitraje? La respuesta no puede ser más clara y concisa: «Mucho. Cada día».

Marta Frías. / Cedida

'La extremaña'

Frías no niega tener un gran apego por Aragón, comunidad que le acogió y le ha entregado diversos reconocimientos institucionales, pero asegura ser de la región que le vio nacer de una forma increíblemente rotunda: «soy extremeña, me siento extremeña y moriré extremeña». «La verdad que Aragón me ha dado muchas cosas, no te voy a mentir, de hecho allí me llaman ‘la extremaña’. Pero para mí, Villamesías y mi tierra… Siempre tengo la ilusión de volver, de estar con la gente, mi familia», explica. «Ese arraigo extremeño jamás se me va a ir».

Si alguien puede opinar sobre la presión que tiene un árbitro encima, esa es ella. «A mí me ha merecido la pena siempre cualquier presión», empieza diciendo. «Evidentemente a nadie le gusta tenerla pero quienes están muy preparados, porque para eso también se prepara uno, son ellos. El árbitro está hecho de otra madera», concluye.

Generación femenina

Los españoles tenemos reciente la Eurocopa femenina, la cual acabó de la peor forma que nos hubiéramos podido imaginar. Lo que está claro es que la generación que tiene actualmente la selección es más que especial, y quien si no una persona de la Federación para opinar sobre ello. «Es una generación top. Yo creo que tenemos un futuro prometedor y que vamos a ganar muchos títulos», asegura, y añade que «el fútbol femenino ha venido para quedarse y dar muchas alegrías».

Unas chicas que están de moda, cosa que hace unos años era difícil de creer. «La evolución ha sido estratosférica, muy rápida». Y quien está a la vanguardia de esa creciente mejora es España. No solo en el nivel de las jugadoras, sino también en el del arbitraje. «El nivel europeo es muy bueno, pero el nivel español es el mejor, las mejores árbitras de Europa», afirma. «Yo creo mil por mil que son muy buenas, para mí las mejores, pero creo que todavía nos queda muchísimo por trabajar y vamos a seguir haciéndolo», concluye.

Increíble trayectoria

Entre la trayectoria de la cacereña podemos destacar su debut con apenas 21 años. Durante 7 temporadas fue colegiada en Primera División Femenina, habiendo sido árbitra principal en dos ediciones de la final de la Copa de la Reina, en 2014 y 2016, y otras dos de la Supercopa de España femenina en 2021 y 2023.

Fue además árbitra de fútbol internacional de la FIFA y la UEFA durante 10 años, habiendo participado en numerosas competiciones (UEFA Women’s Champions League, Campeonatos de Europa sub-19, sub-18 o sub-17, entre otros) y partidos amistosos internacionales, tanto absolutos como de categorías inferiores. En 2019 recibió dos importantes galardones: el Trofeo Vicente Acevedo del Comité Nacional de Árbitros, como Mejor árbitra del año; y el Premio Marca a la Mejor árbitra de la Liga Iberdrola.

