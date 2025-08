El Cacereño resuelve en Talavera tras un explosivo inicio (1-3)

Tres de tres, aunque fuese con un horario francamente inhabitual, las 11.00. El Cacereño resolvió sin demasiadas dificultades su tercer amistoso de pretemporada, una visita al Talavera en el Municipal El Prado. 1-3 fue el resultado final de una cita exigente, ya que el rival está encuadrado en su mismo grupo de Primera Federación, el 1.

Los verdes dejaron buenas sensaciones, sobre todo en un inicio en el que apabullaron a su oponente con dos goles rapidísimos. Además, el triunfo tuvo el componente especial de que, en la recta final, el tercer y definitivo tanto fuese tejido por dos de los juveniles que están realizando la pretemporada, Mario Valiente (asistente) e Iker Bidaurrázaga (goleador).

Julio Cobos alineó de inicio a Diego Nieves en la portería; Emi, Iván Martínez, Javi Barrio y Joserra en defensa; Rementería, Deco, Raúl Sanchís y Carlos González en el centro del campo y Diego Gómez e Iván Fernández como jugadores más adelantados. Después saldrían el meta Iván Martínez y los jugadores de campo Crepso, Ajenjo, Sanchidrián, Marchena, Sanvi, Berlanga, César Gómez, Morales, Osama y los dos canteranos mencionados.

Once inicial el Cacereño en Talavera de la Reina. / CP CACEREÑO

Arranque fulgurante

El partido no pudo empezar mejor para los verdes. No se habían cumplido los dos minutos cuando Diego Gómez adelantó a su equipo, que había empezado con un enorme impulso. Fue una jugada con gran parte de mérito de Carlos González, que se había adentrado con mucho peligro dentro del área. Y el camino se allanó más todavía en el 9: Raúl Sanchís remató de puntera un balón suelto que no había despejado bien la defensa local.

El Talavera se quedó perplejo con 0-2 tan rápido y tardó tiempo en reaccionar. Sí logró acortar distancias (min. 32) en un cabezazo de Di Renzo a saque de una falta. El CPC siguió a lo suyo y estuvo a punto de marcharse con 1-3 al descanso en una estrambótica jugada en la que el local Ihab despejó mal y el balón acabó impactando en el larguero.

Tras el descanso el ritmo bajó un poco, con menos ocasiones en una y otra portería. Di Renzo fue el hombre más activo del Talavera, con un par de disparos peligrosos, mientras que en el Cacereño un lanzamiento de Berlanga salió cerca del poste derecho (min. 65).

El gol de los juveniles

En el minuto 72 salieron al unísono Iker Bidaurrázaga y Mario Valiente y muy poco tardaron los dos canteranos en 'liarla': el primero envió de cabeza al fondo de la red un centro desde la derecha del segundo (min. 78). Un momento muy simbólico.

El anfitrión trató de apretar para volver a meterse en el partido, pero era demasiado tarde y sus acercamientos carecieron del suficiente tino, destacando una enorme parada de Iván Martínez en el tiempo añadido. El Cacereño se despidió así con su tercera victoria en otros tres partidos amistosos tras los de Santa Amalia y Badajoz, ambos por 0-2. El siguiente será ante el Alcorcón, en la localidad madrileña, el próximo sábado.