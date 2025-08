Dos caras nuevas en el Cacereño con la portería rival entre ceja y ceja

El Cacereño sigue presentando jugadores por packs de dos y en empresas colaboradoras. Esta vez por Cynara se pasó una dupla de futbolistas con vocación ofensiva: Carlos González (20-5-1997, Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria), que puede actuar por todo el frente de ataque, y César Gómez (Madrid, 12-4-2000), un delantero centro más al uso.

«Me da un poco igual por dónde me pongan con tal de jugar. Como si fuera de portero», proclamó con tremendo acento canario González, que procede del Numancia. «Me gusta tener bastante llegada al área y siempre se dice que cuanto más adelante, pues mucho mejor, porque goles son amores. Intentaré dar mi granito de arena», añadió.

Aseguró estar «muy contento» en las primeras semanas de trabajo a las órdenes de Julio Cobos, que asegura que le está pidiendo «que pisemos el área y que seamos verticales porque para atrás siempre habrá momentos de ir». Sobre lo que puede aportar él, habló de «trabajo, desequilibrio y sobre todo desparpajo».

«Siempre que he venido aquí me ha parecido un equipo a batir, muy complicado. Anteriormente, años atrás, ya hubo contacto, no se pudo dar y pensé que este era el momento indicado», desveló respecto a su llegada.

Carlos González puede hablar con propiedad sobre el mismo salto que afronta el Cacereño esta temporada: de Segunda a Primera Federación. Él lo intentó el pasado verano dejando el Numancia e incorporándose al Sanluqueño, pero tuvo que hacer el camino inverso hacia Soria unos meses después al no cuajar en el conjunto andaluz. «Siempre se dice que las categorías están por algo. En Primera Federación es verdad que hay mucho mejor calidad individual de jugador y sobre todo equipos mejor trabajados, que no tienen miedo a perder», comentó. Puso como posible antídoto el calor del estadio Príncipe Felipe: «en casa tenemos que hacer un fortín y jugar de tú a tú sin ningún tipo de miedo».

En Cáceres se ha reencontrado con Rubén Sanchidrián, con el que promete hacer una sociedad peligrosa para los rivales: «hemos jugado casi dos años juntos y tengo una muy buena relación con él».

Carlos González, Francis Bordallo y César Gómez. / CARLOS GIL

César Gómez, ‘reciente conocido’

Después habló César Gómez, cuya cara sonará a los más acérrimos aficionados del Cacereño ya que formaba parte del Estepona ante el que se ascendió en la eliminatoria definitiva hace unas pocas semanas. «Me quedó la espina de no subir, pero me han dado la oportunidad de venir aquí. Fue muy bonito ver cómo arropaba el público a sus jugadores y es uno de los motivos por los que he venido», recordó.

«Soy un delantero que me gusta estar en continua movilidad, llegar al área, no estar en ella, anticiparme a los defensas, desmarcarme y conseguir una opción más limpia de remate. Me gusta ser participativo en el juego y definir al contraataque», mencionó sobre su estilo. Coincidió con Carlos González en que «estamos trabajando muy a gusto, en la misma línea, siendo un equipo, y vamos a por todo» y que Cobos le está pidiendo «presión tras pérdida, llegada al área y mucha verticalidad».

En su caso sí debutará en Primera Federación tras dividir la pasada campaña entre el Illescas y el Estepona. Llama la atención que en el conjunto castellanomanchego consiguiese siete goles y que después solo se quedase en uno, pero defendió que su nivel no había bajado. «Sé que por números no fue como en Illescas, pero hay circunstancias que se dan dentro de un equipo que no puede controlar el jugador. Di mi mejor versión. Sé que si hubiese tenido más posibilidades de jugar de inicio hubiese hecho muchos más goles. Pero estoy contento porque al final he podido dar el salto de categoría y ahora estoy aquí», zanjó.

¿Un lateral derecho sub-23?

Mientras, preguntado si la plantilla estaba ya completa, Francis Bordallo dejó la puerta entreabierta, ya que solo quedan disponibles fichas sub-23. «Se está trabajando en ello, pero tenemos claro de que no se va a traer algo por traer. Sería algo que consideremos interesante y que vaya a sumar. Si encontrásemos un lateral derecho sub-23 que consideramos que va a dar nivel, se firmaría», zanjó el director deportivo. n

