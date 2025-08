El ‘playoff’ revaloriza al Mérida

Tras la gran temporada que realizó el Mérida clasificándose para los ‘playoffs’ de ascenso a Segunda División, era normal que los jugadores más destacados de la campaña se revalorizasen, tal y como ha sido, abando en proyectos de superior categoría o en los más ambiciosos de la Primera Federación. Este efecto también se ha producido en la propia entidad, pues en las presentaciones de Gaizka Martínez, Chiqui Castellano y Álvaro García, los tres jugadores destacaron que les había atraído el hecho de que «el año pasado hicieron ‘playoff’».

Según Tiago Lenho, director deportivo, «Gaizka Martínez es un defensa central con experiencia en la categoría que debe aportarla; Chiqui Castellano, llega de hacer una gran temporada consiguiendo el ascenso a Primera Federación con el Pontevedra; Álvaro García viene de una temporada muy buena con 17 goles y tenemos expectativas de que pueda repetir en Mérida».

De esta manera describía a cada uno de los nuevos jugadores, quienes, además de destacar el atractivo mencionado con anterioridad, también coincidían en que una vez que les llegó la oferta romana ni se lo pensaron.

«Es un club que está haciendo las cosas muy bien en los últimos años y eso es muy atractivo para un jugador», reconocía Gaizka Martínez (Getxo, Bizkaia, 27-10-1996), quien esperaba jugar en el otro grupo «porque ya he estado dos años en el 1. El norte tiene equipos muy difíciles sobre todo en su campo porque se hacen muy fuertes. En algunos partidos se exigirá más juego y en otros, más duelos».

Regreso a Extremadura

Por su parte, para Chiqui Castellano (Mérida, 7-10-1997) es muy especial fichar por el Mérida porque «es la primera vez que voy a jugar en mi tierra y eso me ha tirado». Reconocía que se está «acostumbrando poco a poco al calor», y con respecto al momento de su carrera, explicaba que «es también la primera vez que voy a jugar en esta categoría, tengo bastante ilusión y hacerlo para el Mérida es como por dos. Creo que vengo de hacer las cosas bien durante dos años, creo que los mejores años son estos, más o menos, con esa madurez que hace que juegues mejor».

El proyecto

Por último, Álvaro García (Colindres, Cantabria, 28-10-1999) reconocía que tras su buena campaña en el Logroñés «quería entrar en Primera Federación y cuando te viene un club con un proyecto grande detrás, viniendo de hacer ‘playoff’, te ilusiona y lo coges con ganas». Que le recuerden los 17 goles de la temporada pasada no le supone un lastre, ya que afirmaba que «hay que convivir con los goles que se han marcado la temporada anterior. La gente te juzga por lo que has hecho antes, lo cojo de una manera positiva porque creo que si lo he hecho una vez lo puedo hacer dos o más».

Con respecto a la conformación de la plantilla, Lenho reconocía que «no está completa» y que la intención es que esté completada «cuanto más pronto mejor». Las posiciones a reforzar son las de «portero, mediocampista, extremo y un delantero».

Suscríbete para seguir leyendo