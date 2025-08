Frodo: «creo que tomé la decisión correcta de venir al Extremadura»

La sede de OVB Almendralejo se vistió de gala para recibir a Frodo, el flamante fichaje del Extremadura, que llega con la vitola de haber sido el máximo goleador de la Segunda Federación la pasada temporada con el Utebo. El acto, muy cuidado en cada detalle, sirvió para dar la bienvenida a un delantero que promete goles y ambición en esta nueva etapa profesional.

Acompañado por Antonio Gil, director de la oficina OVB en Almendralejo, y por Manuel Mosquera, director deportivo del club azulgrana, Frodo comentó que «me decidí por el Extremadura porque ya antes de acabar la temporada habían mostrado mucho interés en mí. Pusieron toda la carne en el asador para traerme y, además, es un club grande, con unas infraestructuras impresionantes. Estoy muy feliz de estar aquí», afirmó el delantero.

Con sus cifras del curso pasado aún frescas en la memoria , 18 goles en Utebo, Frodo no esconde cuál será su gran objetivo con el Extremadura:«me siento cómodo en esta categoría. Me he adaptado bien y creo que mi decisión es la correcta. Me gustaría aportarle muchos goles al equipo. Soy un delantero con movilidad, que juega de cara».

También quiso destacar la buena acogida en su nuevo vestuario. «Me ha sorprendido muy bien el grupo. Me han recibido de una manera fantástica y eso hace todo más fácil».

Por su parte, Manuel Mosquera subrayó la importancia de contar con un goleador contrastado: «el gol es lo más importante en el fútbol y marcarlo no es fácil. Todos vamos a lo mismo y creo que Frodo ha hecho algo muy bueno eligiendo al Extremadura».

Gio Zarfino

Preguntado por los rumores que vuelven a situar a Gio Zarfino cerca de Almendralejo, Mosquera fue tajante. «No voy a especular. Es normal que se hable de él porque ha sido un jugador muy importante aquí, pero tiene un nivel alto y su situación es distinta. No hay nada concreto».

Amistoso en Santa Marta

El Extremadura disputará su tercer amistoso de pretemporada este miércoles 6 de agosto, visitando al Santa Marta (Segunda Extremeña) a partir de las 20:30 horas. Dada la cercanía entre ambas localidades, se espera una buena presencia de aficionados azulgranas. Los socios del Extremadura podrán acceder a la entrada por tan solo tres euros. n