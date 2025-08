Morales y Berlanga, verticalidad por partida doble en el Cacereño

Juventud y experiencia, desborde y verticalidad. Esas son solo algunas de las características de Álex Morales y Miguel Berlanga, dos extremos con personalidad propia y muchas ganas de destacar en el Cacereño. Ambos han aterrizado en el conjunto verde con trayectorias distintas, pero con un mismo objetivo: hacer del CPC un equipo competitivo en Primera Federación. Berlanga, con dos años de experiencia en la categoría, llega para aportar desequilibrio y seguridad. Morales, aún en edad sub-23, viene con hambre y el desparpajo de quien quiere hacerse un nombre.

«Lo importante es que el jugador quiera venir, que se sienta parte del proyecto. Y tanto Miguel como Álex han mostrado ese compromiso desde el primer momento», destacaba Francis Bordallo, director deportivo, durante el acto de presentación, celebrado en Vehinca, otro de los colaboradores del club.

Ambos zurdos, sí, pero con matices, porque Morales, a pesar de todo, prefiere jugar por la derecha. Cosas del fútbol moderno.

«Creo que una de mis virtudes es el uno contra uno y la salida explosiva. Ahí, en banda derecha, es donde más potencial me pueden sacar», explicaba el jugador nacido en 2003 en Aldeanueva de Ebro. Con 21 años, llega tras dejar huella en Zamora y Guijuelo en Segunda Federación, y con ganas de dar el salto definitivo.

Preparado para pelear

Bordallo fue claro con su perfil: «Es joven, pero con dos temporadas seguidas aportando mucho. Tiene calidad, es técnico y esperamos que traslade sus buenos números a Primera Federación».

Morales, que se incorpora como jugador sub-23 a una plantilla mayoritariamente senior, no se achanta: «En todos los equipos hay que ganarse el puesto, pelear y ayudar al equipo. Estoy preparado para eso».

En el otro lado de la mesa estaba Miguel Berlanga, que escuchaba con la serenidad que dan los 24 años y dos campañas completas en Primera Federación. «La diferencia con Segunda es que aquí hay que equivocarse menos. Hay más calidad, y si fallas, lo pagas caro», apuntó con claridad.

Álex Morales, Francis Bordallo y Miguel Berlanga. / JJT

Berlanga puede jugar en ambos perfiles, pero se define como un jugador de desborde, con buena llegada y golpeo con ambas piernas. «Lo que más me gusta es ir al espacio y buscar situaciones de uno contra uno para centrar o finalizar», comentaba.

El técnico Julio Cobos, según contó, les pide a los extremos descaro y participación activa. «Nos pide que lo intentemos, que vayamos hacia adelante y que estemos bien colocados para hacer daño en transición».

Buen ambiente en el CPC

Morales ya ha encontrado complicidades dentro del vestuario: «Me he sentido muy bien acogido. Hay un grupo joven, y los que llevan más tiempo han puesto todo muy fácil». Cuando se le preguntó por algún compañero que le haya sorprendido, no dudó: «Javi Ajenjo. Tiene mucha calidad, me ha llamado la atención desde el principio».

Berlanga, por su parte, también valoró el recibimiento: «Tuve buenas referencias del club y de la ciudad. Fueron los primeros que se interesaron por mí y eso se nota. Sentía que este era el lugar correcto».

Ambos jugadores tienen ya la mirada puesta en la primera jornada de liga. Berlanga lo resumía con ambición: «Hay que asimilar conceptos, acabar los partidos de pretemporada bien y llegar todos sanos. El día de Pontevedra hay que estar al máximo».

Con Morales y Berlanga, el Cacereño suma velocidad, talento, y perfiles diferentes para una misma idea: atacar con verticalidad, descaro y convicción. Dos zurdos para un equipo que quiere pisar fuerte en Primera Federación.

El Municipal Villanovense, cuarta parada estival del Cacereño El Cacereño afronta su cuarto test de pretemporada este miércoles a las 20:30 horas en el Municipal Villanovense, donde se medirá al conjunto serón en un duelo amistoso que servirá para seguir afinando el engranaje de Julio Cobos de cara al inicio de la temporada oficial en Primera Federación. El conjunto de Cobos llega a esta cita tras firmar una excelente dinámica en sus primeros tres compromisos estivales, todos ellos como visitante por las obras de mejora en el Príncipe Felipe. El balance hasta ahora es impecable: tres victorias en tres partidos, con unos números muy positivos tanto en ataque como en defensa. El CPC ha superado a Santa Amalia (0-2), Badajoz (0-2) y Talavera (1-3), mostrando solidez atrás y buena pegada arriba. Hasta siete jugadores han visto portería en estos encuentros, demostrando la variedad de recursos ofensivos del equipo: César Gómez, Berlanga, Deco, Carlos González, Diego Gómez, Raúl Sanchís y el juvenil Iker Bidaurrázaga han sido los goleadores hasta la fecha. Por su parte, el Villanovense, también en plena fase de preparación, buscará ofrecer una buena imagen ante su afición y medir su nivel ante un equipo que este curso se estrenará en la tercera categoría del fútbol español. Con más carga física en las piernas y probaturas tácticas en marcha, se espera un duelo atractivo y exigente para ambos conjuntos, con minutos para muchos futbolistas y un ambiente especial en un clásico del fútbol extremeño. El precio de las entradas es de 5 euros, aunque los más de 650 abonados que ya tiene el Villanovense podrán acceder al estadio de forma gratuita. Para el Villanovense, que jugará la temporada 2025-2026 en Tercera Federación, es su segundo partido del verano. El primero, el pasado sábado, lo perdió ante el Badajoz (0-1).

Suscríbete para seguir leyendo