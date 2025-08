El Cacereño, seguro de que el nuevo césped estará a tiempo

Carlos Ordóñez se ha arremangado. Literal. Casi una hora antes de que estuviese convocada la prensa para una visita al estadio Príncipe Felipe de Pedro Muriel y Noelia Rodríguez, teniente alcalde y concejala de Deportes de Cáceres, la imagen no podía ser más icónica: el presidente del Cacereño, con la camiseta del Cacereño, manejaba dos tipos de vehículos de maquinaria pesada sobre el terreno de juego del Cacereño. ¿Qué mejor escena para reflejar que el hombre está a pie de obra?

450.000 euros de inversión pública (ayuntamiento y Junta) y una cifra que se le acercará por parte del club tienen la culpa: se requiere que el césped, que nunca se ha resembrado en profundidad desde que el recinto se inauguró, a finales de los años 70, tenga unas mejores condiciones para el asalto del CPC a Primera Federación. Además, el estadio está afrontando otras mejoras necesarias, que exige la Federación Española.

Una que no se conocía hasta ahora es la habilitación de un aparcamiento en lo que se ha conocido tradicionalmente como ‘el campo de la meseta’, una antigua zona de entrenamiento justo detrás de Preferencia que estaba abandonada. Ahí tendrán que ir muchos de los vehículos de los aficionados, que ya no podrán ubicarse tan cerca del Príncipe Felipe como hasta ahora. Se prevé una asistencia media cercana a los 5.000 espectadores por encuentro, muy superior a la de los últimos años. De hecho, habría que remontarse hasta principios de los 80 para manejar cifras similares de forma habitual.

Estado de las obras del estadio Príncipe Felipe de Cáceres /

Los plazos previstos

Ordóñez se bajó de la excavadora, se sacudió el polvo y fue a recibir a los dos políticos, que se interesaron por el estado de la inversión que se está realizando. «Hago esto porque creo que, como cualquiera en nuestras casas, si haces una reforma quieres que quede en las mejores condiciones posibles. A mí me gusta estar al pie del cañón y estar supervisando absolutamente todo. Esta en nuestra casa. Y aparte, no soy una persona de estar mirando cómo trabajan los demás. Me gusta montarme donde sea y hacer lo que haga falta. Siempre he dicho que no se me han caído nunca los anillos porque nunca los he llevado», justificó.

El presidente narró el proceso que se está acometiendo, de la retirada de la cartelería y las porterías a la excavación para instalar unas nuevas tuberías de drenaje. De ahí, a empezar a sacar ya los primeros 15 centímetros de grava para comenzar con los niveles del terreno. «Creemos que para la semana del 14-15 de este mes los paquetes de grava estén ya todos con su nivel, con los 40 centímetros que se ha bajado. El lunes 18 ya le meteremos la capa de sustratos y abonos para acometer la siembra de esquejes», especificó.

Las previsiones, sostuvo, van saliendo para que todo esté listo el 14 de septiembre en la tercera jornada ante el Arenteiro. Las dos primeras se disputarán a domicilio con un permiso especial concedido por la RFEF. «Creemos que vamos a llegar a tiempo. A lo mejor el césped no está al cien por cien por las temperaturas y por el tiempo tan corto que vamos a tener para la siembra, pero sí va a estar en condiciones. Septiembre es un mes muy bueno para ello», pronosticó. Un daño colateral inevitable será que este verano no se disputará el Torneo Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que quedaría para más adelante.

También está la cuestión de la construcción una pequeña grada de 1.200 personas de aforo que se instalaría en el fondo norte y una zona de ocio en el sur, como adelantó este diario, así como la ampliación de la bocana de vestuarios para prevenir incidentes, la construcción de varios palcos VIP.

Por descontado, agradeció a las instituciones los «notables cambios» en el recinto. «Sin Ayuntamiento de Cáceres y Junta de Extremadura esto no hubiese sido posible», zanjó.

A Ordóñez le está gustando lo que está viendo en pretemporada, «un equipo que lo da todo en el campo, que después se puede ganar o se puede perder, pero tenemos jugadores con mucha garra, con mucha hambre, y eso es muy importante».

Apoyo institucional

Por parte del ayuntamiento, Noelia Rodríguez recordó la apuesta del equipo de gobierno por el Cacereño por remodelar las instalaciones. «Nosotros íbamos a estar con el equipo. Desde todas las instituciones se está apoyando al club y podamos hacer cosas grandes en Cáceres a nivel deportivo», señaló la concejala.

