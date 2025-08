«Para mí es un orgullo llevar la marca Extremadura en mi indumentaria y estoy muy agradecido a la FJyD por ello»

Mitad del año superada y unos resultados en los que destaca el torneo de dobles conquistado en Roda de Bará el pasado julio. ¿Qué balance hace de lo que va de 2025? ¿Qué cree que le está faltando?

Bueno, por ahora el 2025 no está siendo tan bueno como a mí me gustaría. Sí que es verdad que he tenido muy buenos resultados en dobles, donde he ganado cuatro títulos y he hecho un par de finales. Y el principio de año fue un poco mejor en individual, donde alcancé algunas semis. En junio también alcancé unas semis en un torneo M25 y unos cuartos. Y bueno, me voy encontrando mejor. A finales del año pasado estuve casi tres meses lesionado y al principio de año me costó un poquito más, pero creo que ahora poco a poco estoy volviendo a jugar bien otra vez, que eso es lo importante. Si sigo así, los resultados acabarán llegando. Pues creo que un poquito más de confianza en mí mismo. En los años anteriores he tenido un poquito más de esa confianza. También he hecho algunos cambios en mi equipo de trabajo este año, hace un mes y medio que he empezado con un nuevo entrenador y esto requiere un periodo de transición. Todavía nos estamos conociendo el uno al otro y creo que con él mis mejores resultados llegarán este año sin ninguna duda. Todavía queda toda la segunda mitad de la temporada y estoy con muchas ganas de afrontarla.

¿Cómo afectan esos resultados a su planificación? ¿La modifica en función de las rondas que avance en cada torneo o es un calendario más ‘cerrado’?

Pues a ver, el calendario suele ser más cerrado a principios de año, porque siempre intentas planificar los dos primeros meses como mucho. Ya luego sí que el calendario se planifica a través de los resultados, porque al final si tú haces mejores resultados y puedes entrar en torneos más grandes y ya la planificación que tenías hecha ya te cambia.

En breve marcha a Alemania para seguir con la temporada. ¿Qué objetivos tiene en el resto de año?

Sí, este verano jugaré en Alemania algunos ‘interclubes’ que son torneos por equipos que hay en diferentes países y que me vienen muy bien al final para jugar partidos, que a lo mejor en el último mes no he jugado tantos partidos por haber perdido rondas tempranas, así que me vienen muy bien. En cuanto a los objetivos para el final de temporada, son disfrutar, volver a acoger esa confianza que hablaba, pero no me quiero poner ningún objetivo de resultados, quiero seguir mejorando e intentar recuperar ese nivel que me llevó a mi mejor ranking.

Alberto Barroso lleva siendo el mejor tenista extremeño desde hace ya varios años. Realizó parte de su formación en Estados Unidos y alcanzó incluso el puesto 225 del ranking en 2022. ¿Soñaba con alcanzar este nivel? ¿Cuál cree que puede ser su techo?

A ver, cuando uno es pequeño pues sueña con estar entre los mejores. Obviamente yo ni en mis mejores sueños me hubiese podido imaginar estar 316 en mundo en individual y 225 en dobles. Tu a un chico de Montijo que empezó con cuatro años le dices con 10 o 12 años, que va a conseguir todo esto, te responde que estás loco, que como va a ser posible. Yo estoy súper contento de lo que he conseguido y creo que mi techo todavía no lo he alcanzado. Creo que puedo dar mucho más de mí y puedo llegar más arriba. Me encantaría poder jugar las previas de los grandes en los próximos años, y no voy a parar hasta que lo cumpla.

El circuito profesional de la ATP es uno de los más duros del deporte profesional. ¿Qué dificultades encuentra un tenista a la hora de escalar dentro del mismo que no tengan que ver con su nivel deportivo?

Es un circuito muy complicado, porque al final no todos los jugadores tienen los mismos recursos económicos o no se pueden permitir viajar a otros países. Yo al final juego bastante por España, Portugal, Túnez… pero a lo mejor no me puedo permitir irme a una gira, por ejemplo, para jugar en pista rápida, que a mí me gusta más, y hay giras por Estados Unidos, por México… entonces tengo que plantear mi calendario de forma diferente y jugar más por Europa, viajar con mi entrenador sólo cuando podemos ir ambos, etc.

¿Siente el apoyo de Extremadura? ¿Cree que se le valora en su ciudad y su región?

La verdad es que me gustaría sentir el apoyo de Extremadura mucho más, porque sí que lo he sentido en muchas ocasiones, pero en otras he sentido que no se le da valor a lo que estoy consiguiendo o a lo que he conseguido. Entonces, por ejemplo, este año que estoy patrocinado por Marca Extremadura (a través de la Fundación Jóvenes y Deporte), pues estoy súper agradecido a lo que están haciendo por mí y, ojalá, podamos continuar con esta colaboración muchos años más. Para mí llevar Extremadura en mi indumentaria es un orgullo y espero que para ellos y para toda la región también lo sea. También Montijo, que estén orgullosos de mí.

¿Ha habido tiempo o lo habrá este verano para regresar a casa? ¿Qué planes no pueden faltar cuando viene a Montijo

Sí, ha habido tiempo para volver a casa unos días y estar con la familia, pero no todo el que me hubiese gustado… pero bueno, ahora voy a estar bastante fuera, creo que no volveré en todo el verano ya, y si vuelvo pues será algún día suelto. Cuando estoy allí me gusta mucho ir a cenar con mi familia, porque no paso mucho tiempo con ellos, y luego me encanta ver a mis amigos que, aunque me fui cuando era muy pequeño, los que mantengo pues intento verlos lo máximo posible.