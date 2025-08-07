Álvaro Barrero: “Me están tratando de maravilla en Almendralejo”

El Extremadura ha presentado oficialmente a uno de sus fichajes más ilusionantes para la temporada como es Álvaro Barrero, atacante polivalente que llega con ambición, compromiso y un discurso que ha conectado de inmediato con la afición. La puesta de largo se ha celebrado en un escenario muy especial: las instalaciones de Telepizza Almendralejo, uno de los principales patrocinadores del club azulgrana, que esta temporada refuerza su apoyo a la entidad.

“Estoy muy feliz en Almendralejo. Me han tratado de maravilla. Todo lo que me contaron antes de llegar aquí, tanto de la ciudad como del club, se queda corto”, ha confesado Barrero, sonriente y agradecido en su primera comparecencia como jugador azulgrana.

Su llegada al club no fue una decisión difícil. Todo lo contrario: “Es la vez que más rápido he firmado por un club. Me llegó una oferta por la tarde y a la mañana siguiente ya estaba firmado. Lo tenía clarísimo”, explicó. Barrero reconoció que ya seguía al Extremadura de antes y que recibió excelentes referencias por parte de excompañeros como Diego, Robe Moreno o Callejón. “Cuando les pregunté, me hablaron maravillas”, dijo.

El nuevo jugador azulgrana no se encasilla en una posición concreta: “Puedo ser versátil y jugar en diferentes posiciones de ataque. No me defino. Lo que sí puedo prometer es esfuerzo. Siempre daré mi grano de arena, y eso no va a faltar, salgan mejor o peor las cosas”. Barrero también subrayó la importancia del grupo humano en una temporada larga y exigente: “Lo importante es hacer un gran vestuario. Y eso, sinceramente, creo que lo vamos a tener. Tener un grupo unido te hace llevar mucho mejor los malos momentos. El Extremadura lo va a tener”.

Durante el acto, se presentó también la tercera equipación oficial del CD Extremadura, que estará patrocinada por Telepizza esta temporada. La camiseta es un homenaje al título de Copa Federación logrado el año pasado, el primero en la historia del club y único en toda Extremadura.

Pepe Reynolds, en representación del Consejo de Administración del club, agradeció públicamente a la marca su continuidad: “Gracias a Telepizza Almendralejo por renovar su compromiso con nosotros y apostar por nuestro proyecto. Es un orgullo que una empresa líder en servicio de comida rápida y alimentación saludable quiera seguir ligada al Extremadura. Este patrocinio es muy importante y entrañable para nosotros”.

Por su parte, Sheila Mulero, gerente de Telepizza Almendralejo, ejerció de anfitriona y reafirmó los valores compartidos entre empresa y club: “Creemos que el esfuerzo, la constancia y la pasión son valores que tiene el Extremadura y que compartimos en Telepizza Almendralejo. Nos sentimos identificados con este proyecto”.