Assane se reencuentra con gol ante ‘su’ Betis en un amistoso que tuvo poco de ello

El amistoso entre el Betis y el Como, disputado este miércoles en La Línea de la Concepción, estuvo marcado por los reencuentros y por una intensidad que fue a más hasta desembocar en una trifulca entre jugadores de ambos equipos. El enfrentamiento acabó con la expulsión de Fornals y Perrone, quienes se agredieron mutuamente. En lo deportivo, el conjunto italiano dirigido por Cesc Fàbregas se impuso por 2-3, con un gol incluido de Assane Diao.

El atacante formado en Badajoz no tardó en hacerse notar. Apenas había transcurrido un minuto cuando aprovechó un error de Natan para plantarse solo ante Pau López, que cometió penalti y acabó lesionado en la acción. Álvaro Valles entró en su lugar y detuvo el lanzamiento de Diao, pero el rechace volvió a caer en los pies del hispano-senegalés, que no perdonó a la segunda.

Pese al mal inicio, el Betis no se vino abajo. Isco lideró los intentos ofensivos y generó varias ocasiones claras, aunque sin acierto final. Superada la media hora, Da Cunha firmó el 0-2 con un gran gol desde fuera del área, tras dejar atrás a varios rivales y sorprender a Valles con un potente disparo.

Fornals y Perrone, expulsados

Diao pudo ampliar aún más la ventaja, pero Valles se anticipó bien y evitó el tanto tras un pase filtrado que dejó solo al delantero. Poco antes del descanso, llegó el momento más tenso del choque. Una dura entrada sobre Lo Celso encendió los ánimos y desencadenó una tangana que terminó con Fornals y Perrone expulsados.

En la segunda mitad, el Betis recortó distancias con un penalti transformado por Isco y empató con un centro-chut de Junior Firpo. Pero cuando parecía que el 2-2 sería definitivo, Iván Azón hizo el 2-3 con un disparo con rosca al segundo palo que certificó la victoria del Como.

Más allá del resultado, el partido dejó buenas sensaciones para Assane Diao, que volvió a marcar frente al club que le dio la alternativa en el fútbol profesional. A pesar de fallar un penalti, anotó en el rechace y estuvo cerca de firmar un segundo gol. Su actuación confirmó que está plenamente recuperado de la lesión en el pie.