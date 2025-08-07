La escolta Lucía Navas completa el juego exterior del Miralvalle

El Hierros Díaz Miralvalle ha anunciado el fichaje de Lucía Navas, encargada de cerrar el juego exterior del que dispone la entidad placetina para la próxima temporada 2025-26.

Lucía Navas Castro (Grenoble, Francia; 8 de abril de 2005), al igual que su ahora compañera Pauline Laurenson, cuenta con la doble nacionalidad española y francesa. Comenzó su formación en las filas del Basket Club de la Tronche-Meylan (BC La Tronche), «uno de los referentes del baloncesto base en la región francesa», y donde adquirió «una sólida base técnica y táctica», tal y como comenta el club.

Tras su etapa en Francia, cruzó los Pirineos y desembocó la pasada temporada en nuestro país en las filas del CB Náutico Tenerife de Liga Femenina 2. La campaña no la terminó allí, sino en la Serie B italiana, sumando minutos, experiencia internacional y madurez competitiva en un contexto muy diferente, lo que le ha permitido ampliar su visión del juego y continuar con su evolución.

Según afirma la entidad extremeña, la joven de 20 años «destaca por su ética de trabajo, su capacidad para sumar desde la intensidad defensiva y su actitud incansable en la pista», y llega «con el objetivo de seguir creciendo como jugadora y aportar desde el esfuerzo, la energía y la ambición al equipo». Para su nueva entrenadora, Adrijana Knežević, se trata de «una jugadora muy joven, pero con mucha personalidad. No es habitual ver jugadoras con ese compromiso y esas ganas de progresar a su edad. Tiene potencial, una gran actitud para el trabajo diario y mucha ambición, cualidades que encajan a la perfección en nuestra filosofía de equipo».

La propia jugadora también ha hablado. «Estoy muy feliz e ilusionada por formar parte del Miralvalle. Sé que es una gran oportunidad para seguir creciendo como jugadora y como persona. Daré siempre el máximo por este equipo, mis compañeras y la afición», asegura.

Juego exterior cerrado

Con la incorporación de Navas, según explica el club, la línea exterior de la plantilla queda cerrada: Ana Fernández, Marta Pérez y Pauline Laurenson como bases; y María Romero, Cristina Lázaro y ahora Lucía Navas como exteriores. La plantilla la completan, hasta ahora, las interiores Guada Cuesta y Jasmine Payne, a falta de más incoporaciones.