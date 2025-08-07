El Jaraíz explica por qué aparece como moroso ante la AFE: "Es injusto"

El Jaraíz, a nivel deportivo, está inmerso en la preparación de la próxima temporada y además lo hace como uno de los equipos llamados a estar en la parte alta de la clasificación en Tercera Federación.

Sin ir más lejos, el club jaraiceño disputó su último amistoso este miércoles y lo hizo con victoria por la mínima (1-0) ante el Guijuelo.

Polémica con la AFE

Pero el caso es que el conjunto extremeño ha sido motivo de polémica esta semana por aparecer como uno de los clubes que mantenía deudas con jugadores al cierre del proceso de denuncias que tiene establecida la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

Esta situación había hecho extrañar a más de uno teniendo en cuenta la solvente trayectoria que había mostrado el club en las últimas campañas y que tiene una explicación, según la entidad.

En concreto, el Jaraíz explicó a través de un comunicado que dicha deuda, ya saldada y que ascendía a 1.900 euros en su conjunto, se debía a la retención de la última mensualidad de la pasada temporada a los jugadores Ticiano Pérez y Álvaro Garrido. El motivo es que el club decidió no abonarles esa última mensualidad porque una vez finalizada la temporada, el propietario de la vivienda en la que ambos jugadores vivieron durante la temporada, informó al club de los numerosos destrozos encontrados en el inmueble, obra presuntamente de los jugadores.

Sin embargo, los jugadores, "con el respaldo de la AFE", según el club, denunciaron a la entidad por esta vía sin tener en cuenta los hechos mencionados y "provocando que se nos incluyera injustamente en una lista de morosos".

Desde la entidad insisten en que el contrato firmado con los jugadores incluía una cláusula por la cual los propios futbolistas se hacía responsables de cualquier desperfecto ocasionado en la vivienda que habitaron durante la pasada temporada.

El Jaraíz, posteriormente, remitió a la AFE la documentación correspondiente, incluídos los contratos, pero lamentan desde la entidad que hicieran "caso omiso" a la petición de que fueran los jugadores los que asumieran el coste de los desperfectos, que ascendía a 1.900 euros.