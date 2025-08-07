El Mérida se estanca en los últimos fichajes

El Mérida está llevando a cabo el carrusel de presentaciones de los nuevos fichajes de la temporada y lo está haciendo en tandas de tres jugadores. Los últimos han sido Martín Solar, Javi Lancho y Manu Rivas. Sin embargo, en lo que se ha estancado ha sido en conseguir traer los cuatro o cinco nombres que completarían la plantilla.

Al igual que declaró en el acto anterior de presentación, el director deportivo, Tiago Lenho, reconocía que ««nuestra intención es que realicen los fichajes lo más pronto posible, aunque sabemos que hay cosas que no controlamos del mercado y tenemos que respetar los timing de las personas y de los clubes». Defendía Lenho que «después de terminar el ‘playoff’, que fue el 8 de junio, solo teníamos a un jugador con contrato y sin cuerpo técnico, así que estoy muy contento con lo que se ha hecho hasta ahora», pues entiende que lo que falta son «cuatro o cinco jugadores», uno por línea, excepto en la defensa. «Hablamos de que tenemos el 80 por ciento de la plantilla en este momento, así que creo que quien venga sea para acrecentar el nivel, pero la base del equipo ya está con nosotros y con eso podemos empezar a competir», señaló.

¿Alfonso Pastor?

Uno de los nombres que han sonado como futurible es el portero del Levante Alfonso Pastor, se da la circunstancia de que acaba de ser intervenido de un dedo que se ha roto en esta pretemporada y estará unas cuatro semanas de baja. En este sentido, el directivo afirmó que «no voy a entrar en nombres porque debemos ese respeto para con ellos, pero estamos gestionando con varios jugadores no solo con uno».

Con respecto a las tres presentaciones, el primero fue Martín Solar. El centrocampista procedente del Alenteiro se definía como «un jugador de equipo y muy competitivo, vengo con muchas ganas de hacer una gran temporada». Es de los pocos del plantel que ha firmado por dos años:«venía hablando con mis agentes que me apetecía tener un poco de estabilidad en un club, Mérida es un sitio idóneo para hacerlo y por eso lo firmamos». En el último encuentro en Portugal no jugó porque «arrastraba pequeñas molestias del partido en Don Álvaro, espero que este ‘finde’ pueda jugar unos minutillos».

Este viernes se enfrenta en Miajadas al Real Madrid C y el sábado en un triangular ante el San Roque de Lepe y el Recreativo de Huelva. Encuentros «muy atractivos» para Solar porque «jugar contra la cantera del Madrid siempre es muy divertido, y contra históricos como San Roque o ‘Recre’ es muy apetecible porque son sitios donde se respira fútbol».

Javi Lancho fue el segundo en tomar la palabra. El central procedente de la Ponferradina se describe como un jugador «competitivo que puedo dar mucho al equipo con mi agresividad en la línea defensiva y la salida de balón».

Tras luchar por ascender con el equipo de El Bierzo, «me gustaría repetir fase de ascenso, por eso vine aquí, porque creo que el año pasado se hicieron muy bien las cosas, estuvieron muy cerquita y este año estaremos más cerca de poder ascender».

Rivas, lateral ofensivo

El debutante en la categoría tras su buena campaña en Compostela en Segunda Federación, Manu Rivas, reconocía ser un lateral izquierdo «ofensivo, aunque estoy mejorando en la faceta defensiva». Afirmaba estar «muy ilusionado y agradecido, con ganas de devolver toda esa confianza en el campo. Dar el mejor nivel entrenando y que luego elija el míster».

De cara al partido de este viernes (20.30 horas) frente al Real Madrid C en el Campo Municipal de Miajadas, las entradas tendrán un precio de cinco euros para los mayores de 14 años. Los menores de esa edad entrarán gratis al partido presentando su DNI en el acceso al estadio.Desde la Policía Local de Miajadas informan que al estar habilitada la piscina municipal que se encuentra en los alrededores del estadio, recomiendan a los aficionados emeritenses estacionar en el recinto ferial y alrededores.

La segunda cita será el sábado en Lepe para disputar el Trofeo de la Bella frente al Recreativo de Huelva y San Roque de Lepe. Ambos partidos tendrán una duración de 45 minutos. Debido a las altas temperaturas previstas, el torneo se ha retrasado una hora del horario inicial, con lo cual, el primer encuentro comenzará a las 22.00 horas. frente al Recreativo de Huelva y el segundo será a las 23.00 frente al conjunto local. El precio de las entradas para este triangular será de cinco euros para menores de 12 años y de 10 euros para el resto. Se podrán adquirir a través de la página web del San Roque y en las taquillas del Estadio Ciudad de Lepe.

