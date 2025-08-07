Dos sub-23 con máxima ambición en el Cacereño

De momento cerró el Cacereño su turno de presentaciones, si es que no llega un lateral derecho con ficha sub-23 para ampliar la plantilla. El ciclo de este tipo de actos se cerró, de nuevo, en una empresa colaboradora y muy ‘catovi’, Tambo, con Raúl Sanchís (Guadassuar, Valencia, 4-6-2003) y Oussama el Goumiri Moustarih (Burriana, Castellón, 28-3-2003) hablando sobre sus respectivas llegadas a Cáceres.

No les une la posición –uno es mediocentro y otro lateral izquierdo, respectivamente-, pero sí el hecho de que también ocupan licencias sub-23. Sanchís aclaró que eso a nivel interno no significa nada y que están perfectamente integrados con los denominados seniors.

«Es un orgullo venir al Cacereño. Es muy especial que cuenten conmigo y lo voy a afrontar con la máxima ilusión posible», añadió el futbolista, que procede del Peña Deportiva. Francis Bordallo, el director deportivo, le definió como «un jugador bastante completo» porque, aparte de cómo ‘5’, también puede hacerlo de ‘8’ o ‘10’ por su cariz ofensivo. «Además, trabaja y si, hay que correr, corre. Y si hay que meter la pierna, la mete. Y si no lo hace, tiene un problema. Es un chaval joven, con hambre y que viene a darlo todo», explicó, recordando que ya ha debutado en Primera Federación con Real Murcia e Intercity, aunque sea brevemente.

«Me ha definido bastante bien», respondió Sanchís. «Soy más bien un creador de juego, pero no tengo problema tampoco en achicar agua cuando toque», añadió, satisfecho por cómo transcurre la pretemporada. Las cuatro victorias en otros tantos amistosos se traducen en «el equipo se está adaptando bastante bien y conociéndonos entre nosotros, que también es importante».

Además, se puso como objetivo personal «aportar lo máximo posible al equipo, participar lo máximo posible y conseguir la salvación, que es lo más importante».

Raúl Sanchís, Francis Bordallo y Oussama. / CARLOS GIL

El ejemplo de Iván Martínez

Mientras, el fichaje de Oussama parece inspirado el de hace dos años de Iván Martínez: dos laterales jovencísimos procedentes del Burgos Promesas. «Hablé con mi entrenador en Burgos y me comentó el caso de Iván, así es que, como le ha pasado a él, sé que me van a tratar muy bien y que, si me dan la oportunidad, voy a aprovecharla», indicó.

Él también será debutante en Primera Federación, como el Cacereño. «No me lo pensé dos veces cuando me llamaron, así es que quiero disfrutar de esta experiencia y darlo todo», dijo.

Respecto a su estilo, indicó que se incorpora «bien» desde su posición, que «defensivamente voy bastante bien al duelo» y que, como había indicado antes Bordallo, posee una «buena salida de balón». «Me considero difícil de superar y por arriba también voy bien», destacó.

Siendo el último en llegar, se mostró «contento» con el recibimiento de sus compañeros y de su «rápida adaptación», tanto de los más veteranos como de los jóvenes.

