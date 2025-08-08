El Cacereño, a seguir en Alcorcón con su verano impoluto

El Cacereño afronta este sábado en el Municipal Santo Domingo ante el Alcorcón (20.00 horas) su quinto amistoso de pretemporada con el reto de mantener su impecable hoja de servicios veraniega. El equipo que dirige Julio Cobos ha contado por victorias sus cuatro compromisos previos y solo ha encajado un gol, mostrando una notable solidez defensiva y una capacidad ofensiva que se ha traducido en triunfos solventes.

La pretemporada comenzó en Santa Amalia con un 0-2 ante un rival de Tercera Federación, gracias a los tantos de Berlanga y César Gómez. Fue un ensayo para repartir minutos y dar protagonismo a la cantera, con el juvenil Mario Valiente en el once inicial. Después llegó el primer gran test, en el Nuevo Vivero ante el Badajoz, frente a un de Segunda Federación. El CPC se impuso también por 0-2, con goles de Carlos González y Deco, tras una primera parte equilibrada y un segundo acto controlado por los verdes.

La tercera parada, en Talavera, medía al Cacereño a un rival de su mismo grupo en Primera Federación. El equipo salió en tromba, con dos goles en los primeros nueve minutos (Diego Gómez y Raúl Sanchís), y remató la faena en la segunda parte con un tanto del juvenil Iker Bidaurrázaga, asistido por otro canterano, Mario Valiente. El único tanto encajado en lo que va de verano llegó en ese duelo, obra de Di Renzo.

El cuarto amistoso, el pasado miércoles en Villanueva de la Serena, volvió a dejar la portería a cero. Un gol tempranero de Diego Gómez y otro de Mario Valiente certificaron un 0-2 cómodo ante el Villanovense, en un encuentro donde los de Cobos impusieron su superioridad técnica sin necesidad de pisar el acelerador.

El duelo de este sábado ante el Alcorcón, conjunto también de Primera Federación, aunque del otro grupo, será el más exigente hasta la fecha. El equipo alfarero, más rodado y con un ritmo propio de categoría profesional, pondrá a prueba la consistencia de un Cacereño que ha demostrado adaptarse a todo tipo de rivales. La cita servirá también para seguir afinando conceptos de cara al estreno liguero y comprobar si la defensa verde mantiene su fiabilidad ante un adversario de mayor pegada.

Con la moral alta y la sensación de que «cualquiera que juegue va a sumar», como subrayó Cobos tras la victoria en Talavera, el Cacereño quiere prolongar su racha en Santo Domingo y confirmar que está preparado para competir con garantías en una temporada que se presenta exigente.

Suscríbete para seguir leyendo