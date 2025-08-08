El Cáceres Patrimonio anuncia una gira internacional por China para promocionar la 'Marca Extremadura'

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad llevará a cabo, con la ayuda de la Junta de Extremadura y la Dirección General de Turismo, una gira internacional un tanto exótica: pondrá rumbo a China. Esta gira tendrá lugar del 12 al 25 de agosto, con el objetivo de impulsar la marca turística 'Extremadura Extraordinaria' en el mercado asiático.

El equipo extremeño participará en cuatro torneos internacionales, enfrentándose a clubes norteamericanos y locales, de allí de China, en ciudades como Guangzhou, Guilin, Xi’an y Hangzhou. La plantilla que represente los colores verdinegros en el continente asiático no será la plantilla confeccionada para Segunda FEB, sino que estará formada por jugadores jóvenes y extremeños de la cantera cacereña, entre los cuales sí estarán Nico Marina y Juan Santos, del primer equipo. El resto de la plantilla o el entrenador no se conocen aún, pero, previsiblemente, deberá saberse pronto.

Extremadura oriental

El club explica cuál es la intención de esta sorprendente gira. «El evento deportivo se convertirá en un escaparate internacional para proyectar la imagen de nuestro club, así como la de Extremadura como un destino turístico de calidad, especialmente enfocado en naturaleza, cultura y gastronomía». Además, el viaje entra dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, y «busca posicionar a Extremadura en mercados internacionales clave para el turismo del futuro».

La entidad extremeña califica esta experiencia como «única» por varios motivos: «No solo representa una valiosa oportunidad para proyectar la imagen de nuestro club a nivel internacional, sino también para difundir los valores del deporte más allá de nuestras fronteras. Además, será una excelente ocasión para que los jóvenes jugadores que participarán en el viaje continúen su crecimiento y desarrollo tanto personal como deportivo». Extremadura y China se dan la mano con el baloncesto como telón de fondo.