Jorge Hernández se queda a dos centésimas de la final de los 100m en Tampere

Jorge Hernández se quedó a las puertas de la final de los 100 metros lisos del Campeonato de Europa Sub-20 que se disputa en Tampere. El atleta del Club Atletismo Badajoz fue tercero en su semifinal con un tiempo de 10.65, a solo dos centésimas del último puesto que daba acceso a la siguiente ronda.

La carrera, celebrada a última hora de la tarde de este sábado, enfrentó a Hernández en la primera semifinal. Pese a firmar una gran actuación, el británico Teddy Wilson (10.49) y el francés Lenny Chanteur (10.61) cruzaron la meta por delante del pacense.

En la clasificación global, Hernández ocupó la undécima posición, quedándose a tan solo dos centésimas del italiano Daniele Orlando (10.63), que se hizo con la última plaza para la final.

Nueva oportunidad en el 4x100

Pese a la decepción, el Europeo no ha terminado para el velocista del CAB. Este sábado volverá a competir como parte del equipo español de relevos 4x100, que buscará un billete para la final del domingo.