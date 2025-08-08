Atletismo | Campeonato de Europa Sub-20

Jorge Hernández se queda a dos centésimas de la final de los 100m en Tampere

El atleta del Club Atletismo Badajoz fue tercero en su semifinal con un tiempo de 10.65, marca insuficiente para alcanzar la final

Jorge Hernández durante la semifinal de los 100 metros en Tampere.

Alberto Aranda

Badajoz

Jorge Hernández se quedó a las puertas de la final de los 100 metros lisos del Campeonato de Europa Sub-20 que se disputa en Tampere. El atleta del Club Atletismo Badajoz fue tercero en su semifinal con un tiempo de 10.65, a solo dos centésimas del último puesto que daba acceso a la siguiente ronda.

La carrera, celebrada a última hora de la tarde de este sábado, enfrentó a Hernández en la primera semifinal. Pese a firmar una gran actuación, el británico Teddy Wilson (10.49) y el francés Lenny Chanteur (10.61) cruzaron la meta por delante del pacense.

En la clasificación global, Hernández ocupó la undécima posición, quedándose a tan solo dos centésimas del italiano Daniele Orlando (10.63), que se hizo con la última plaza para la final.

Nueva oportunidad en el 4x100

Pese a la decepción, el Europeo no ha terminado para el velocista del CAB. Este sábado volverá a competir como parte del equipo español de relevos 4x100, que buscará un billete para la final del domingo.

