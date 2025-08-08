Juventud, orgullo y futuro en el Cacereño

En las entrañas del Cacereño late un corazón verde que no solo se alimenta de los jugadores que defienden la camiseta del primer equipo. Late también en las botas y los guantes de aquellos que, desde niños, han aprendido a amar y respetar al club. Este verano, tres canteranos -Iker Bidaurrázaga, Mario Valiente y Pablo Luis- están escribiendo su propio capítulo en la pretemporada del primer equipo, demostrando que el futuro del conjunto cacereño está más vivo que nunca.

No es la primera vez para todos. Iker y Mario ya se enfundaron la camiseta del primer equipo el pasado verano. Esta segunda oportunidad llega para consolidar sensaciones, crecer en madurez y demostrar que no están de paso. Para Pablo Luis, portero juvenil, es su debut en una pretemporada de este nivel. Los tres representan el fruto de un trabajo silencioso en la cantera que, como afirma el coordinador Juan Carlos Franco, «es el espejo para todos los niños que empiezan».

Pies firmes y corazón humilde

A sus 16 años (nació el 8 de septiembre de 2008), Iker habla con la madurez de quien sabe que nada se regala en el fútbol. Mediocentro de gran visión de juego, se estrenó como goleador en esta pretemporada en la victoria ante el Talavera (1-3). Lo celebró con un abrazo a Mario, autor de la asistencia, en un gesto que resume su amistad y compañerismo. «Lo bonito es que fue él el que me dio el pase. Qué menos que ir a celebrarlo juntos», recuerda con una sonrisa.

Su padre, Aitor Bidaurrázaga -exjugador y extécnico del Cacereño-, es su primera fuente de apoyo y también su voz más crítica: «Siempre me corrige. Es el primero en felicitarme, pero también en recordarme que los pies deben seguir en el suelo».

Iker sueña con vestir un día la camiseta verde en competición oficial con el primer equipo, pero su presente está en el juvenil, con un objetivo claro: «Queremos ser claves para lograr el ascenso».

Velocidad, versatilidad y madurez

Nacido el 20 de diciembre de 2007, Mario puede ocupar cualquier puesto en la banda derecha. Este verano ha sido uno de los más utilizados por Julio Cobos y ha respondido con creces, marcando ante el Villanovense (0-2). «El gol fue una alegría inmensa. Desde pequeño soñaba con este día», reconoce.

Mario, como Iker, ya sabe lo que es vivir una pretemporada con el primer equipo, pero asegura que el Mario de ahora no es el mismo que el de hace un año: «La madurez. Me siento más hecho. También físicamente hay mucha diferencia».

Julio Cobos le pide paciencia y que se suelte. Él lo hace, sin olvidar que su misión es ayudar, ya sea en el juvenil o en el primer equipo.

El guardián paciente

El más silencioso del trío, pero no menos importante es Pablo Luis. Portero juvenil nacido el 22 de noviembre de 2007, llegó el año pasado al CPC desde el Diocesano. Este verano, aunque aún no ha debutado en los amistosos, vive cada entrenamiento como un aprendizaje.

«Estoy aprendiendo mucho de Diego Nieves e Iván Martínez, y de Alberto Tienza, nuestro preparador. Me corrigen técnica y blocaje, y eso me ayuda a mejorar día a día», cuenta.

Su objetivo es claro: ayudar al juvenil y crecer, sin ansiedad por jugar ya en el primer equipo. «Ojalá llegue el día, pero si no, no pasa nada. Estoy disfrutando mucho esta experiencia».

La cantera como bandera

Para Juan Carlos Franco, coordinador de cantera, la presencia de estos tres jóvenes en la pretemporada es el reflejo de un cambio profundo en el club: «Son el espejo de todos los niños, desde los zagalines hasta los juveniles, de que es posible llegar al primer equipo».

Franco destaca la exigencia de Mario («siempre da más de lo que le piden»), el liderazgo y compromiso de Iker («nadie le ha regalado nada») y el talento de Pablo («ya vimos que podía estar en el primer equipo»).

Además, subraya el crecimiento de la base: «Cuando Carlos Ordóñez llegó a la presidencia me contó que había un centenar de niños; ahora tenemos unos 400, y en las últimas captaciones se presentaron más de 600».

El reto inmediato es ambicioso: lograr que el juvenil ascienda a División de Honor, un escaparate que podría atraer aún más atención de clubs de Primera División, que ya siguen de cerca a varios jugadores.

En El Cuartillo, los entrenamientos de este verano no son solo preparación para una temporada en Primera Federación. Son también una promesa. La de que, mientras haya chavales como Iker, Mario y Pablo, el Cacereño tendrá en su cantera un filón inagotable de pasión, esfuerzo y talento.

Porque estos tres juveniles no solo representan el futuro. Representan el espíritu mismo del Cacereño: trabajo silencioso, humildad, orgullo por el escudo y la certeza de que, algún día, las gradas corearán sus nombres en un partido grande.

