Luis Nicolás: "El Extremadura siempre fue mi primera opción"

El Extremadura ha presentado oficialmente a Luis Nicolás Morcillo como nuevo jugador en un acto celebrado en las instalaciones de Dental Clinic Almendralejo, nueva clínica dental oficial del club para esta temporada.

El jugador, que ya pasó por Almendralejo hace cuatro años durante su etapa juvenil, se mostró visiblemente feliz por su regreso: «Feliz de volver a estar aquí. Ahora vuelvo con más experiencia, algo más maduro y con las mismas ganas o más de hacer grandes cosas en el Extremadura».

Morcillo dejó claro que su llegada al club no fue fruto de la casualidad, sino de una decisión convencida desde el primer momento: «Cuando supe de la oferta del Extremadura no lo dudé con mi representante. Fue siempre mi primera opción».

En cuanto a sus cualidades sobre el campo, el nuevo centrocampista azulgrana explicó que puede actuar tanto de seis como de ocho, aunque se encuentra más cómodo en posiciones ofensivas del centro del campo.

Durante su intervención, también compartió una reflexión sobre el enfoque del equipo para esta temporada: «Siempre marcamos objetivos grandes, pero solo en el día a día se puede trabajar para lograr cosas importantes. La primera charla del míster fue clara: crear una familia cuanto antes. Ese es uno de los grandes objetivos».

Luis Nicolás destacó la emoción que le produce volver a jugar en un estadio como el Francisco de la Hera, un factor determinante en su decisión de volver.

En el acto también estuvieron presentes Manuel Mosquera, director deportivo del club, y Yuri Manga, doctor y responsable de Dental Clinic, que valoró el acuerdo de patrocinio con palabras cargadas de significado: “Hoy no solo anunciamos una colaboración. Sellamos un compromiso con los valores del Extremadura, que representan el esfuerzo, la constancia, la superación y el orgullo de nuestra tierra».

El Extremadura jugará este sábado, a partir de las 20.30 horas, su cuarto amistoso de pretemporada en La Garrovilla, ante el equipo local, de Primera Extremeña.