El reparto de grupos perjudica a Colegio San José y Sporting Garrovilla

Tras unos días de incertidumbre se decidió finalmente el destino del Colegio San José y el Sporting Club Garrovilla en Segunda División Femenina de fútbol sala. Ambos clubs jugarán en el grupo 1, junto a gallegos, asturianos, cántabros, canarios, baleares y castellano leoneses, lo que supondrá una locura de kilómetros para ambos conjuntos. También conoce ya a los que serán sus rivales el Cáceres Universidad en el grupo 4 de la División de Honor juvenil.

Una temporada de desplazamientos muy largos, incluyendo viajes en avión, para los dos equipos extremeños de la Segunda División Femenina enclavados finalmente en el grupo 1.

El Colegio San José y el Sporting Club Garrovilla se medirán a siete equipos gallegos: Bembrive, Ferrol, Ourense, Meigas, Villaba, Marín y Estrella; un canario, Gran Canaria Teldeportivo; un asturiano, Rodiles; un cántabro: Mioño; dos baleares, San Pablo y Atlético Mercadal; y dos de Castilla y León, Segosala y River Zamora.

Y por otro lado, el Cáceres Universidad, único equipo que Extremadura tendrá la próxima temporada en División de honor juvenil de fútbol sala, comenzará en octubre la liga en el grupo 4. Sus rivales serán: Ciudad de Móstoles, CDE Móstoles, Alcorcón, Inter, las Rozas, Pilaristas, Leganés, Rivas, Limones, Ciudad de Guadalajara, Ciudad del Vino, Moprisala, Talavera, Manzanares y Sacedón.

Segunda B

96 equipos divididos en 6 grupos para un total de 1.440 partidos en la próxima temporada en la Segunda B de fútbol sala. Entre ellos dos equipos de la provincia de Badajoz que comenzarán la liga el 13 de septiembre para terminarla el 2 de mayo.

En la primera jornada, el Grupo López Bolaños visitará al Solíss Bargas en la provincia de Toledo y el Jerez FS recibirá en su pabellón al Ciudad de Torrejón. En la segunda, estreno de la liga en Fuente del Maestre para el Grupo López Bolaños recibiendo al GH Distribución Moral mientras que los de Jerez de los Caballeros jugarán cerca de la capital toledana visitando al Cobisa.

Los derbis extremeños cerrarán cada una de las dos vueltas: el 20 de diciembre en la decimoquinta jornada en vísperas de las fiestas navideñas, Grupo López Bolaños-Jerez; y en la última jornada de liga en la cita trigésima el 2 de mayo, Jerez- Grupo López Bolaños. El viaje más largo para ambos equipos será a la población alicantina de La Nucía y ambos llegarán en la primera vuelta, el Jerez en la cuarta jornada el 4 de octubre y el López Bolaños en la décima el 15 de noviembre.

