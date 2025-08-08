Tercer test veraniego para el Coria ante el Córdoba B en La Isla

El Coria disputará este sábado a las 20.00 horas, en el Estadio Municipal de La Isla, su tercer encuentro de pretemporada, en esta ocasión ante el Córdoba B. Será además el primer test del verano como local para los de Rai Rosa, que esperan ofrecer una buena imagen ante su afición tras un inicio complicado de preparación.

El conjunto celeste llega al choque con dos derrotas previas en la mochila, ambas frente a rivales de categorías inferiores. Primero cayó por 2-0 ante el Moralo, y entre semana volvió a perder por el mismo resultado frente al Don Benito, en un duelo que dejó sensaciones irregulares. Tras ese último tropiezo, el técnico Rai Rosa fue claro: «Otra derrota. Una primera parte que no me ha gustado nada. En líneas generales, un día más de trabajo, de aprendizaje y de ir conociéndonos. Hay que seguir trabajando y corregir los errores de los partidos anteriores para crecer», declaró.

Rai Rosa insiste en que el grupo aún está en fase de construcción, con muchos jugadores nuevos que deben adaptarse a los automatismos del equipo. «Sabíamos que sería complicado, pero tenemos claro que vamos por el buen camino», añadió el preparador.

Este tercer amistoso llega tras el fichaje de Mariano por el Córdoba a finales de la pasada campaña, aunque el jugador no estará al haber sido cedido al Alcorcón.