El Cacereño Femenino se apunta el triunfo en su primer amistoso

El Cacereño Femenino se apuntó una victoria por 0-2 en su primer ensayo de la pretemporada. Ganó el conjunto verde al Sporting de Huelva, de Segunda Federación Femenina, gracias a los goles de Sara Carrillo en el primer tiempo y de Yorladiz en los estertores de un encuentro donde el conjunto de Cáceres, con una semana de entrenamientos en la mochila, fue superior a su rival.

El primer once que puso en liza Ernesto Sánchez fue el formado por Delia, Noko, Cora Jiménez, Victoria Arévalo, Sara Rubio, Sara Pérez, Yui, Nerea, Midori, Yorladiz y Carrillo.

Ante un Sporting de inferior categoría, el CPC empezó dominando y al filo de la media hora se puso por delante con un gran gol de la delantera Sara Carrillo, una de las nuevas incorporaciones del conjunto verde. Con una vaselina dejó muestras de su calidad.

No hubo más ocasiones en una primera parte marcada por el calor. No disminuyó en la segunda, en la que el tradicional carrusel de cambios hizo que el ritmo bajara por las interrupciones. De salida, Ernesto Sánchez dio entrada a Tatiana, Bella, Meli, Barrante y Lezcano, aunque después también acabaron jugando Constanza, Waka, Maya, Carmen Acedo, Natalia y Bazuelo.

El primer aviso de las verdes fue un disparo al palo de Midori en el 53 y después, en el 69, fue Maya la que lo intentó. Sí acertó Yorladiz en el 89 tras aprovechar una asistencia de Carmen Acedo.

Suscríbete para seguir leyendo