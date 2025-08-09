El Cacereño iguala en un exigente test en Alcorcón

Igualó el Cacereño 1-1 con el Alcorcón en su quinto ensayo de pretemporada, un partido exigente donde los pupilos de Julio Cobos volvieron a dejar el listón bastante alto demostrando el alto nivel del equipo en el ecuador de la pretemporada. Se adelantó el conjunto alfarero en el minuto 19 por mediación de Tarsi y el empate lo logró Marchena antes de llegar al descanso.

Julio Cobos dispuso sobre el césped del Municipal Santo Domingo de Alcorcón un once que podría asemejarse mucho al que salte en cualquier partido de una liga que arrancará el último fin de semana de agosto en Pontevedra. La portería la ocupó Iván Martínez, siendo la defensa para Emi, Marchena, Adri Crespo y Joserra. Por delante, Rementería, el capitán Deco y Javi Ajenjo. En los extremos, Berlanga e Iván Fernández y como jugador más adelantado, César Gómez.

En el descanso Cobos cambió de portero, entrando Diego Nieves por Iván Martínez. A la hora de juego refrescó el equipo con un cuádruple cambio, entrando Diego Gómez, Raúl Sanchís, Carlos González y Morales por Adri Crespo, Iván Fernández, Deco y Berlanga. También tuvieron una nueva oportunidad los juveniles Mario Valiente e Iker Bidaurrázaga, que en el minuto 73 ocuparon el sitio de Emi y César Gómez.

El calor fue el actor principal en el Municipal Santo Domingo, donde los verdes salieron fuerte y al cuarto de hora un pase en largo de Deco habilitó a Berlanga para que este buscara, sin fortuna, la portería rival.

Es el Alcorcón un rival exigente, que jugará en el otro grupo, el 2, de Primera Federación, y así lo demostró durante el encuentro. No se había cumplido el minuto 20 cuando Tarsi Aguado adelantó al conjunto madrileño con un golazo. Es el segundo tanto que encajan los verdes esta pretemporada, en la que ya llevan, con este, cinco encuentros. El otro tanto se lo marcó el Talavera, también de Primera Federación, en un duelo en el que se impusieron por 1-3 los verdes.

Un disparo lejano de Javi Ajenjo que el portero local despejó y otro lanzamiento de Deco fueron los avisos del Cacereño antes del gol de Marchena en el minuto 40, un cabezazo a un saque de esquina que entró en la portería rival a pesar de que el guardameta llegó a tocar la pelota.

Antes del descanso el CPC tuvo una más con una volea de Berlanga que se marchó lamiendo el larguero.

El segundo tiempo

Siguió mandando el Cacereño tras el paso por vestuarios y avisó con un disparo de Iván Fernández que se fue alto, aunque quien estuvo más cerca de marcar fue el Alcorcón con un disparo de Vladys que se topó con el poste. Susto para el CPC, que a pesar de todo, y del carrusel de cambios que llegó tras esa ocasión, siguió firme.

No hubo más ocasiones claras en un encuentro que terminó con empate y la sensación de seguir progresando. Próxima parada de los verdes, Almendralejo el día 16 para medirse al Extremadura.

