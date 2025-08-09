El Magic se estrena con un empate en el Campeonato de España de ajedrez

Comenzó en Linares (Jaén), una de las ciudades de mayor tradición ajedrecística del mundo, el Campeonato de España por Equipos en su máxima categoría, la División de Honor, en la que el Club Magic Extremadura participa por méritos propios desde hace más de 20 años. En el estreno de esta edición, que durará hasta el día 14 y que tiene a ocho equipos en liza, el Magic ha empatado a tres frente al difícil conjunto murciano del Club de Ajedrez Silla-Integrant Col.Lectius, en un encuentro que se alargó durante más de cinco horas. El flamante fichaje del equipo extremeño, la griega Stavrola Solakidou, ganó de forma brillante a una rival que a priori era muy superior, la georgiana Nana Dzagnidze, undécima del mundo.

La única derrota del Magic vino por parte del Gran Maestro Pérez Candelario, que en una larguísima partida ante un difícil Alvar Alonso, quizá acusó la fatiga del viaje de vuelta de Tesalónica, donde durante cinco intensos días fue uno de los miembros del equipo técnico de los jugadores españoles sub-8 a sub-18 que han realizado un magnífico torneo en el campeonato europeo de Ajedrez Rápido y Blitz. Pérez Candelario vio cómo tras casi 80 jugadas tuvo que rendir su rey.

El resto, empates de Jaime Santos Latasa, Gergely Kantor, Pranav Anand y Álex Garrido por el Magic. Solamente dos equipos vencieron, Jaime Casas de Monzón y Myinvestor Casablanca, con el que precisamente se enfrentará en la segunda ronda del torneo. Un buen resultado del Magic Extremadura ante Myinvestor abriría todas las posibilidades al equipo extremeño.