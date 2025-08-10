El Badajoz no traduce su dominio en goles ante el Calamonte

El tercer compromiso de pretemporada del Badajoz se saldó con un empate sin goles ante el Calamonte, en un duelo en el que los hombres de Juan Marrero llevaron el peso del juego durante la mayor parte del encuentro, pero sin lograr materializar sus ocasiones.

En el Municipal de Calamonte, el técnico valenciano apostó por un once muy similar al que podría alinear en el debut liguero. Con Tienza en la portería, Marrero repitió por tercer partido consecutivo la misma defensa: Pata, Lobato, Adri Escudero y David Calles. En el centro del campo, Gus Quezada y Fran Miranda formaron la pareja de pivotes, con Barre y Pavón en las bandas, mientras que en la delantera actuaron Alegría y Borja Domingo.

Al igual que en los dos encuentros anteriores, el Badajoz comenzó dominando, aunque sin demasiada profundidad. Borja Domingo fue el jugador blanquinegro que más cerca estuvo de inaugurar el marcador en la primera mitad, pero su disparo se marchó desviado.

Ocasiones sin premio en la segunda parte

En la segunda parte, el ritmo del juego decayó. Los cambios, el calor y el cansancio acumulado por las sesiones de trabajo pasaron factura, y el partido perdió intensidad. Antes del ecuador, David Grande dispuso de una ocasión muy clara, pero envió el balón fuera con la pierna izquierda.

Ya en el tramo final, Fran Miranda tuvo en sus botas el gol de la victoria. El centrocampista recibió el balón en el área pequeña, pero su disparo salió por encima del travesaño.

Sin más opciones claras, el encuentro concluyó con un 0-0 que deja al Badajoz con la sensación de haber podido sumar su segunda victoria de la pretemporada. El próximo jueves, el cuadro blanquinegro visitará al Pueblonuevo en el que será su cuarto partido de preparación.