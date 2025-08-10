Un Cáceres Patrimonio alternativo en China

Guangzhou, Guilin, Xi’an y Hangzhou, cuatro ciudades chinas de gran tamaño, acogerán una versión alternativa del Cáceres Patrimonio de la Humanidad. En el país asiático, como se anunció el viernes, acometerá una gira desde este martes y hasta el 25 para promocionar Marca Extremadura, pero que también servirá de campo de pruebas de jugadores.

De hecho, en el primer anuncio se reconocía que solamente dos miembros de la plantilla que disputará la Segunda FEB 2025-26, Nico Marina y Juan Santos, están entre los expedicionarios. El resto de componentes será una mezcla entre jugadores extremeños más o menos ligados al club verdinegro y otros que llegan para ser observados, buena parte de ellos aportados por la agencia en la que trabaja el exjugador Juanjo Bernabé.

Aparte de los cacereños Marina y Santos, también podrán presumir en China de su condición de extremeños el también cacereño Alejandro Martínez, ala-pívot del San Antonio; el base pacense Dani Lara, que se acaba de incorporar al club colegial procedente del Lithium Iberia Salgrado; el alero placentino Jesús Ruiz, reciente incorporación del Sportmaking para su escuadra de Primera Nacional y que ha pasado por la cantera de la Cultural Leonesa y el ala-pívot jaraiceño Juan Diego Valverde, ex del City of Badajoz Academy.

Hay un par de rostros conocidos más. Sin duda, el que más es el del interior Paco del Águila, que militó en el Cáceres desde enero de 2020 a mayo del 2021 y cuyo última parada ha sido el Coto Córdoba. Y también puede sonar algo a los aficionados del Multiusos el pívot castellanomanchego Dani García Casarrubios, que jugó en el Sagrado hace dos temporadas como vinculado del Cáceres Patrimonio, con el que llegaría a debutar en Primera FEB.

Paco del Águila, en su etapa en el Cáceres. / Silvia SF

La plantilla la completan el base Juan Sánchez (procedente del Piélagos) y los escoltas Pablo Ballespín (Distrito Olímpico) y Luis Dallacosta (Pablo Laso Academy).

Tienza por Carbajal

El entrenador no será Jacinto Carbajal, que ha preferido más efectivo quedarse en Cáceres preparando la nueva temporada -se ha citado a los jugadores para el último fin de semana de este mes-, y su puesto lo ocupará Antonio Tienza, que es el nuevo responsable del San Antonio.

Su ayudante será un ilustre de la segunda categoría del baloncesto español, Jorge García, que ahora intenta abrirse camino en los banquillos. El cuerpo técnico lo completan Ignacio Ballespín (fisioterapeuta) y Celeste Prieto (delegada).

