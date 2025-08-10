Cobos destaca la actitud y solidaridad del Cacereño

El empate del Cacereño 1-1 frente al Alcorcón del pasado sábado dejó satisfecho al técnico Julio Cobos, que destaco más el trabajo colectivo que el marcador. Lo habitual en este tipo de encuentros veraniegos. «En estos partidos lo importante no es el resultado, aunque siempre gusta obtener buenos marcadores porque refuerzan el trabajo semanal», señaló. El entrenador reconoció el nivel del conjunto alfarero, al que ve «llamado a estar en la parte alta de la tabla en el otro grupo de Primera Federación» y que obligó a sus jugadores a pasar muchos minutos defendiendo en su propio campo. «El equipo ha estado muy generoso en las ayudas», subrayó.

Uno de los aspectos que más valoró el técnico de Valdehornillos fue la calma del equipo después de encajar el 1-0, el que era el segundo gol que recibían los verdes en esta pretemporada (el primero se lo marcó el Talavera, que acabó cediendo 1-3). «No se han puesto nerviosos. Incluso hemos tenido más balón, hemos sabido obligarles a sufrir y hemos creado ocasiones», explicó. Cobos recordó que en esta nueva categoría en la que el Cacereño se estrenará a finales de agosto «con muy poco te generan ocasiones» y destacó que sus futbolistas respondieron con personalidad y sin precipitarse.

Adaptación y compromiso

El amistoso en el Municipal Santo Domingo de Alcorcón sirvió también para comprobar la polivalencia de la plantilla. Varias ausencias en la defensa por lesiones y molestias obligaron a reubicar a jugadores en posiciones poco habituales. «La generosidad de quienes han tenido que adaptarse ha sido muy importante y lo han hecho a buen nivel», afirmó. Para el preparador, esta disposición a ayudar en cualquier circunstancia es una de las claves para el progreso del equipo: «Es fundamental que todos se sientan partícipes y con ganas de ayudar. Ese es el camino para crecer».

Balance positivo

Más allá del empate, el técnico se mostró satisfecho con las sensaciones y con la capacidad de su equipo para competir ante un rival exigente. «Me voy muy contento con el trabajo del equipo», concluyó Cobos, que vio en el amistoso una oportunidad para seguir consolidando conceptos y fortalecer el grupo de cara a la temporada.

Este lunes el Cacereño inicia la que es su quinta semana de pretemporada, en la que tendrá compromisos en Almendralejo y Huelva. En el primero, el sábado 16, se medirá al Extremadura, de Segunda Federación, en el Francisco de la Hera (21.00 horas). En el segundo, el domingo 17, disputará el Trofeo Colombino junto a Recreativo de Huelva y Zamora.

