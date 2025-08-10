Errores a balón parado frenan a un mermado Mérida en Lepe

Fran Beltrán no ocultó su satisfacción tras la participación del Mérida en la 69 edición del Trofeo de la Bella, disputado este sábado en Lepe, y donde el conjunto romano fue subcampeón por detrás del Recreativo de Huelva y por delante del club anfitrión, el San Roque. «Estoy tremendamente orgulloso del equipo», resumió el técnico, pese a los dos empates cosechados ante el Recreativo de Huelva (1-1) y el San Roque de Lepe (1-1). Para el preparador romano, la actitud, el esfuerzo y la valentía mostrada por sus futbolistas, muchos de ellos canteranos, pesan más que los goles encajados a balón parado.

El Mérida afrontó el triangular con numerosas bajas y una mezcla de jugadores del primer equipo, cantera y futbolistas a prueba. Contra el Recreativo, Beltrán alineó a seis del primer equipo, tres canteranos y dos a prueba. Frente al San Roque, fueron cuatro del primer equipo, cinco del filial y dos a prueba. Los tantos romanos fueron obra de Benny y Álvaro García.

«Han jugado ocho canteranos contra rivales exigentes y algunos, como Miki, han disputado más de 90 minutos en apenas 24 horas. Llegamos con mucha carga de trabajo y, aun así, el rendimiento ha sido espectacular», destacó el entrenador.

Un equipo valiente

El técnico alabó el carácter del grupo: «Es un equipo valiente, agresivo, que presiona alto y que hace muchísimos kilómetros a gran intensidad. Con balón, además, juega muy bien y ataca mucho». Sin embargo, no pasó por alto los errores defensivos: «En los dos partidos nos hemos adelantado, pero acciones generadas por nosotros mismos, a balón parado, provocaron el empate. Son situaciones normales cuando hay tantos cambios y jugadores del juvenil, pero debemos aprender de ellas».

Beltrán afronta la segunda mitad de la pretemporada con un mensaje claro: «Que sigan así. Esto no va solo de jugar bien, hay que competir muy bien, dar valor a cada acción y a cada despeje. Los canteranos están entrenando muy bien y me están aguantando incluso a 40 grados cada mañana. Vamos por el buen camino».

Uno de los nuevos rostros del equipo, Javi Areso, también valoró positivamente la cita: «La pretemporada es para sumar minutos y lo estamos haciendo con nota. A pesar de las bajas, la cantera nos está ayudando mucho y están demostrando que tienen nivel. Creo que estamos compitiendo bien, dejando nuestras señas de identidad y asimilando lo que nos pide el míster». Sobre su adaptación, el lateral aseguró: «En el vestuario fenomenal. Los cinco jugadores que siguen del año pasado me lo están poniendo muy fácil».

