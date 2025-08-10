El Extremadura bate al Don Benito bajo el calor (0-2)

El Extremadura hizo valer la diferencia de categoría frente al Don Benito (0-2) en un amistoso marcado por las fuertes temperaturas que se registraron en el estadio Vicente Sanz. Los protagonistas agradecieron especialmente las pausas de hidratación.

Los azulgranas marcaron un gol en cada tiempo y completaron un fin de semana perfecto, ya que el sábado habían vencido alSporting La Garrovilla por 0-7. Su progresión en la pretemporada está resultando evidente.

Cisqui alineó de inicio a Cristian en la portería y a Samu Hurtado, Cordero, Cano, Barace, Callejón, Manchón, Miguel Núñez, Frodo, Tala y Dieguito (orden de dorsales) como futbolistas de campo.

Enfrente, José Carlos Prieto escogió a Llera, Pedro Toro, Rubén Sánchez, Moussa, Carlos López, Higor Rocha, Imad, Asier, Lolo Pavón y Joselito.

Callejón adelantó a los visitantes a los 14 minutos de partido al transformar un penalti que fue muy protestado por los rojiblancos. Con ese 0-1 se llegó al descanso, cuando empezaron a salir futbolistas de refresco por compañeros que mostraban signos de cansancio.

El Don Benito, al igual que hizo la semana pasada contra un equipo también de Segunda Federación como el Coria, intentó plantar cara, pero sus esperanzas se volatilizaron en el minuto 73 cuando Dieguito culminó una jugada individual. El marcador ya no se movería.