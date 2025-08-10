Fútbol. Primera Federación Femenina

La fortaleza atrás, lo más positivo del triunfo del Cacereño Femenino

Ernesto Sánchez destaca la portería a cero del amistoso ante el Sporting de Huelva pero reconoce la necesidad de corregir «pequeños fallos»

Ernesto Sánchez, en el centro, durante el primer entrenamiento de pretemporada.

Ernesto Sánchez, en el centro, durante el primer entrenamiento de pretemporada. / Jorge Valiente

Jaime Jiménez Torbellino

Cáceres

El Cacereño Femenino abrió la pretemporada con una victoria por 0-2 ante el Sporting de Huelva, pero para su entrenador, Ernesto Sánchez, lo más valioso del ensayo fue el trabajo defensivo y las primeras sensaciones del grupo. «Primera toma de contacto de pretemporada, primeros minutos, que nos han ayudado a que las jugadoras se vayan conociendo y a intentar que el modelo de juego sea lo más reconocido posible», resumió el técnico.

Sánchez explicó que el amistoso sirvió también para repartir esfuerzos: «Dimos minutos a jugadoras del filial para que no haya sobrecarga de minutos de las del primer equipo». Aunque celebró la portería a cero -«para nosotras es un triunfo, porque es nuestro objetivo prioritario»-, advirtió que aún hay aspectos que corregir: «Pequeños fallos, algunas veces de marca, otras de decisión, a la hora de saltar, nos han costado ocasiones del rival. Ahí hay que incidir mucho para evitar problemas defensivos».

En el plano deportivo, el equipo se impuso con goles de Sara Carrillo, con una vaselina en la primera parte, y de Yorladiz, en los minutos finales tras pase de Carmen Acedo. Con apenas una semana de entrenamientos, el CPC Femenino mostró una buena imagen y dejó claro que la solidez atrás será la base de su trabajo en las próximas semanas. Este lunes el equipo inicia su segunda semana de trabajo de pretemporada.

