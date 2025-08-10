Jorge Hernández y el 4x100, descalificados tras ganar el oro

Jarro de agua fría para la expedición española en el Campeonato de Europa Sub-20 que se disputa en Tampere. El equipo masculino de 4x100, con la participación del integrante del Club Atletismo Badajoz, Jorge Hernández, fue descalificado de la final tras haber cruzado la meta en primer lugar y logrado, en principio, la medalla de oro.

El motivo de la sanción fue una defectuosa recepción del testigo en la primera posta, realizada fuera de la zona permitida. Ignacio Hernández, primer relevista del equipo, apuró la entrega a Ander Garaiar, reciente campeón de Europa, y en ese instante se produjo la infracción que acabaría costando el título.

Garaiar completó su tramo con solvencia, entregando el testigo a Oriol Sánchez, que posteriormente lo cedió a Jorge Hernández para el último relevo. El velocista pacense cruzó la línea de meta en primer lugar, por delante de Francia y Alemania, deteniendo el crono en 39.29 segundos y celebrando con euforia hasta que llegó la fatídica noticia de la descalificación.

Con España fuera del podio, Francia se adjudicó el oro, Alemania la plata y Polonia el bronce. Además del cuarteto español, también fueron descalificados los relevos británico e italiano.